Vaš ključ do gorskega raja: novo apartmajsko naselje na Kopah

Predstavljajte si jutro, ko vas namesto mestnega vrveža prebudi tišina gora. Ko z dišečo kavo stopite na teraso in vas objame razgled, ki seže prek valovitih pohorskih gozdov vse do obzorja. Zimski pršič ali poletna svežina, tukaj narava nikoli ne počiva. In zdaj si lahko prav tukaj ustvarite svoj košček raja. Na Kopah, eni najhitreje rastočih gorskih destinacij v Sloveniji, nastaja edinstveno apartmajsko naselje , ki bo vseljivo že poleti 2025. Gre za priložnost, ki združuje najboljše iz obeh svetov, razkošje oddiha in modrost investicije. Ne kupujete zgolj nepremičnine, kupujete dostop do doživetij, ki bogatijo. Kupujete čas, čas zase, za svojo družino in za vse, kar šteje.

Z razvojem turistične infrastrukture in odlično prometno povezavo v bližnji prihodnosti postajajo Kope nova zvezda med slovenskimi gorskimi središči. In vi lahko postanete njen del. Raziskali smo, kaj bodočim lastnikom ponuja novo apartmajsko naselje na Kopah, zakaj je investicija v takšen apartma modra odločitev in, ne nazadnje, zakaj je to destinacija, ki turiste privablja vse leto. Z nadaljnjim razvojem turistične infrastrukture postajajo Kope vse bolj priljubljene tako med domačimi kot tujimi turisti.

Apartmaji tik ob smučišču: udobje, dizajn in doživetja v enem

Novo apartmajsko naselje na Kopah ni le sklop počitniških objektov, je arhitekturno domišljena celota, ki spoštuje naravno okolje in hkrati ponuja vse, kar si sodoben gost ali lastnik lahko želi. Poteka gradnja šestih hiš, ki bodo skupaj obsegale 33 apartmajev, umeščenih tik ob smučišču, na eni izmed najbolj zaželenih lokacij v regiji. Hiše bodo vseljive že to poletje.

Vsaka hiša bo zasnovana v duhu sodobne alpske arhitekture, z naravnimi materiali, toplimi barvami ter poudarkom na trajnostni in nizkoenergetski gradnji. Prostori bodo svetli, odprti in funkcionalni. Apartmaji bodo ponujali razglede na okoliško naravo, ki bodo lastnikom in gostom lepšali dopustniške trenutke. Poleg tega bo vsak objekt opremljen z garažo, dvigalom, shrambnimi prostori, individualnimi terasami in za tiste, ki si želijo pravega razvajanja, tudi savnami.

Od manjših enot do prostornih apartmajev

Foto: KOPE-INVEST d.o.o.

Kupcem bodo na voljo različne velikosti in tlorisne zasnove apartmajev, od manjših enot za pare ali posameznike do prostornih apartmajev za veččlanske družine ali goste z ambicijo oddajanja. Posebne arhitekturne rešitve ponujajo raznolikost izbire, pri čemer bruto površina posameznega objekta sega od 737 do 805 kvadratnih metrov.

Foto: KOPE-INVEST d.o.o.

Zakaj je investicija v apartma na Kopah pametna odločitev?

Počitnikovanje na Kopah ni le oddih v naravi, je veliko več. To je življenjski slog, ki se mu je težko upreti, zato je nakup apartmaja na Kopah pametna investicija v prihodnost, saj vam poleg oddiha od hitrega tempa življenja prinaša tudi možnost dodatnega zaslužka. Gre namreč za investicijo v nepremičnino, ki združuje osebno uporabo in možnost ustvarjanja prihodkov z oddajanjem, hkrati pa sledi trendom sodobnega turizma, kjer gostje vse bolj iščejo pristna doživetja sredi narave, a brez kompromisov glede udobja.

Kope kot destinacija doživljajo izjemno rast. Vedno več turistov, domačih in tujih, se odloča za počitnice v Sloveniji, še posebej v krajih, ki ponujajo raznoliko in kakovostno turistično ponudbo, privlačno v vseh letnih časih.

Nakup nepremičnine v apartmajskem naselju na Kopah in s tem investicija v turistični razvoj področja sta smiselna tudi z vidika prihajajoče prometne ureditve. Do leta 2029 bo dokončana 3. razvojna os, ki bo Kope še bolj povezala s preostalo Slovenijo in sosednjimi državami, zaradi česar je pričakovanje rasti turističnih prenočitev v tem predelu Slovenije še kako upravičeno. Večja dostopnost namreč pomeni več obiskovalcev in posledično tudi višjo vrednost nepremičnin.

Ob tem pa pri takšni investiciji ne gre zanemariti še ene pomembne dimenzije – čustvene. Ne gre za vlaganje zgolj v zidove, gre za vlaganje v razglede, doživetja in prihodnost. Gre za investicijo v prostor, kamor se boste vračali. V zavetje, kjer se čas upočasni in kjer nastajajo najlepši spomini.

Kope vse leto

Foto: KOPE-INVEST d.o.o.

Čeprav slovijo kot smučarska destinacija, pa so Kope veliko več. So celoletna destinacija, ki obiskovalcem vseh generacij ponuja edinstvena doživetja, od aktivnega oddiha in sprostitve v naravi do zabave in kulinaričnih užitkov. Prav ta raznolikost je razlog, da se gostje na Kope radi vračajo v vseh letnih časih.

Sodobno gorsko središče

Pozimi se Kope preobrazijo v živahno gorsko središče z več kot osmimi kilometri urejenih smučarskih prog, dvema sodobnima štirisedežnicama in petimi vlečnicami. Poleg samega smučišča so tu pozimi na voljo še šola smučanja za najmlajše, animacija, sankališča in zimski otroški park, ki privablja družine iz vse Slovenije. Tisti, ki iščejo več adrenalina, pa lahko uživajo v deskanju, turnem smučanju ali krpljanju skozi zasnežene gozdove.

Kope so znane po svojih glasbenih dogodkih in "party vikendih", ki privabijo mlade in mlade po srcu. Prav ta kombinacija športa in druženja daje kraju edinstveno energijo.

Destinacija doživetij za vsak okus

Poleti se Kope umirijo in zaživijo v drugačni luči. Pohodniške poti po Pohorju vodijo do razglednih točk, energijskih točk in skritih kotičkov, ki ponujajo stik z naravo in priložnost za digitalni odklop. Kolesarski in adrenalinski park sta raj za ljubitelje gibanja, medtem ko družine z otroki najdejo zabavo v mini živalskem vrtu, morda interaktivnih igrah in družinskem iskanju zakladov.

Foto: KOPE-INVEST d.o.o.

Dodaten čar destinacije je v kulinariki. Tamkajšnje planinske koče in gostilne ponujajo vrhunsko lokalno hrano, ki navduši tudi najzahtevnejše gurmane. Vsak grižljaj je del celotne izkušnje, ta pa sloni tudi na razgledu, ki ga ne ponuja nobena restavracija v mestu.

Kope tako niso zgolj lokacija za počitnice, so prostor, kjer vsak letni čas piše svojo zgodbo. In prav zato je apartma tukaj ne le investicija v prostor, ampak v izkušnjo, ki se z leti samo nadgrajuje.

Kope v razcvetu: prihodnost, ki jo soustvarjate

Kope se ne razvijajo zgolj kot turistična destinacija, temveč kot celovito gorsko središče, ki združuje trajnostno naravnanost, sodobno infrastrukturo in bogato ponudbo za obiskovalce vseh generacij. V prihodnjih letih se obeta vrsta projektov, ki bodo dodatno obogatili izkušnjo bivanja na Kopah.​

Ključne novosti, med katerimi nekatere že vabijo svoje goste, spet druge pa so še v pripravah, so: ​

dokončana prenova Grmovškovega doma v sodoben hotel s 150 ležišči,

v sodoben hotel s 150 ležišči, prenova Lukovega doma (2025) in kapacitete obogatene z bazenom, wellnessom in kongresno dvorano,

in kapacitete obogatene z bazenom, wellnessom in kongresno dvorano, gostinski objekt Zajc , ki že od leta 2022 sprejema do 450 gostov neposredno ob smučišču,

, ki že od leta 2022 sprejema do 450 gostov neposredno ob smučišču, načrtovani LUX apart hotel s 100 enotami, bazeni, wellnessom in restavracijo,

s 100 enotami, bazeni, wellnessom in restavracijo, interaktivni kozolec , ki bo deloval kot zabavno-izobraževalni center za otroke in odrasle,​

, ki bo deloval kot zabavno-izobraževalni center za otroke in odrasle,​ 5-zvezdični kamp in glamping , namenjen ljubiteljem narave in avtodomarjem,

, namenjen ljubiteljem narave in avtodomarjem, nove žičniške naprave , sofinancirane s 7,8 milijona evrov sredstev EU, vključno z dvema štirisedežnicama in vlečnico,

, sofinancirane s 7,8 milijona evrov sredstev EU, vključno z dvema štirisedežnicama in vlečnico, garažne hiše K-2 / K-4, ki bodo omogočile brezavtomobilski center z okoljsko noto, skladno z načeli Nature 2000.​

Z vsemi temi novostmi, načrti in projekti Kope postajajo ena najbolj obetavnih gorskih destinacij v Sloveniji, kjer se prepletajo naravna lepota, sodobna infrastruktura in kakovostno bivanje.