Stacionarna kamera je v objektiv med mimohodom ujela številne divje živali, kar nakazuje na veliko pestrost živih bitij, ki se gibajo in prebivajo na območju Kočevskega. Posnetek razkriva, kako v osrčju gozdov ob luži sobivajo in se sprehajajo medved, volk, ris, jelen, divji prašič, lisica in celo evropska divja mačka.

Kaj vse je kamera ujela v objektiv, prikazuje spodnji videoposnetek:

Na posnetku lahko ugledate tudi evropsko divjo mačko

Evropsko divjo mačko lahko na posnetku ujamete na 1:00. Divja mačka je divja žival, ki ni udomačena in je plašna, poleg tega pa je zaradi svoje ogroženosti in redkosti tudi strogo zaščitena, v Sloveniji od leta 1993. Prehranjuje se večinoma z majhnimi glodavci in ptiči, odlično pleza po drevju in se naseli v zapuščene lisičine in jazbine.

V 19. stoletju je predvsem zaradi nenadzorovanega lova evropska divja mačka veljala za skoraj izumrlo žival. Samci v dolžino zrastejo od 55 do 65 centimetrov in imajo približno 30 centimetrov dolg rep, tehtajo pa od 3,8 do 7,5 kilograma, samice nekoliko manj. V naravi živijo od sedem do deset let, v rezervatih ali živalskih vrtovih pa lahko dočakajo tudi 15 let.

Pestrost živih bitij in krhko ravnovesje sobivanja

"V osrčju kočevskih gozdov je majhna gozdna luža pravo stičišče poti divjih živali. Med številnimi opazovalci so jo tokrat obiskale tudi vse tri velike zveri – medved, volk in ris, ki za seboj puščajo zgodbe, zapisane v sledeh. Ta vpogled v divjino razkriva krhko ravnovesje sobivanja in preživetja v divjini," so pod čudovit videoposnetek, ki nam na način, ki je prijazen do živali, prinaša vpogled v njihov svet, zapisali v Zavodu Kočevsko.

Kot so še zapisali v Zavodu Kočevsko, se lahko pri njih podate v prostranosti skrivnostnih Kočevskih gozdov, ter dodali, da so v najglobljih kotičkih skriti ostanki pragozdov, kjer lahko najdete življenje v prvinski obliki.

