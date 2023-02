Na zgornjem Gorenjskem se težave z volkovi stopnjujejo

Volkov na Gorenjskem ljudje niso vajeni, saj jih dolgo ni bilo, sedaj pa jih je vse več in so vse bližje naseljem.

Župani občin zgornje Gorenjske so na današnji redni koordinaciji v Kranjski Gori pristojne opozorili na slabosti trenutnega upravljanja velikih zveri in na vse večje težave, ki jih v njihovem okolju povzročajo volkovi. Ti so prišli tudi že do vasi, zato se prebivalci ne bojijo več le za pašne živali, temveč tudi za lastno varnost.

Kot je pojasnila gostiteljica tokratne koordinacije, kranjskogorska županja Henrika Zupan, so župani zavzeli skupno stališče, da postopki na ministrstvu za naravne vire in prostor tečejo prepočasi, da kmetje prepozno dobijo odškodnino in da predolgo čakajo na odločbe za odstrel, te v primeru, da do določenega roka niso izvedene, celo zapadejo in je treba čakati na nove.

Župani so prepričani, da to nima smisla in bi morala biti odločba v veljavi, dokler odstrel ne bi bil izveden. Za trop mešancev na območju Rateč je bila odločba pred časom že izdana, vendar ni bila v celoti uresničena, zdaj pa je bila znova izdana. Težava pri izvedbi pa je tudi v tem, da se trop nekaj časa zadržuje na slovenski, nekaj časa pa na italijanski strani, kjer odstrel ni dovoljen.

Tudi na Bohinjskem vse več škode

Veliko težav z volkovi imajo tudi na območju Bohinja, kamor do Bohinjskega jezera in Fužinarskih planin segata tako trop s Pokljuke kot trop z Jelovice. "Ljudje vse težje in z vse bolj slabo voljo gledajo na te volkove, saj je škode vse več," je pojasnil bohinjski župan Jože Sodja. Meni, da bi morala država določiti še vzdržno število volkov na tem prostoru, da se vzpostavi ravnotežje.

"Želimo si, da na našem območju teh zveri ne bi bilo preveč. Zato bomo poskušali vplivati na ministrstvo, da poskrbi za omejitve in da se pospeši postopek izplačevanja odškodnin, ki zdaj lahko traja tudi pol leta. Vse to v upanju, da bodo naše planine ostale pašne planine," je poudaril Torkar.

Nadomestilo za zaščito pride prepozno

Župani so ob tem opozorili tudi na težavo sistema nadomestila za zaščito pašnih živali, po katerem gospodar dobi sredstva za njihovo zaščito šele po tem, ko je nastala škoda, ne pa že ob predvidevanjih, da zveri njegov teritorij obhajajo in da se lahko zgodi pokol pašnih živali. "To ni logično, zaščito pred napadi bi bilo treba zagotoviti že prej," je poudaril Sodja.

Torkar je ob tem dodal, da škode tudi ni mogoče meriti zgolj v denarju, temveč jo je treba vrednotiti tudi drugače. Rejci živali namreč na svoje živali gledajo kot na domače živali, ne kot na nekaj, kar se lahko oceni in izplača. "Primeri, ko volkovi pokoljejo govedo in ovce, pomenijo tudi mučenje živali," je prepričan.

Ministrstvo se odziva prepočasi

Ob vseh teh težavah so župani na današnjo koordinacijo povabili predstavnike Zavoda za gozdove Slovenije, javnega zavoda Triglavski narodni park ter ministrstva za naravne vire in prostor. Pristojno ministrstvo sicer na težave, ki so jih doslej imeli predvsem kmetje, ki pasejo na planinah, opozarjajo že zadnjih nekaj let, vendar se, kot ugotavljajo, zadeve ne premikajo v pravo smer in tudi danes od predstavnika ministrstva niso prejeli nobenih zagotovil.

Blejski župan Anton Mežan je poudaril, da je treba zadeve rešiti sistemsko na ravni vse države. "Moje mnenje pa je, da so trenutno vsa zakonodaja in napori države bolj namenjeni divjim živalim in civilnim iniciativam kot tistemu, ki res utrpi škodo," je poudaril. Glede na vse večje težave se boji, da bi lahko kmetje in oškodovanci vzeli vajeti v svoje roke in iz obupa volkove začeli pobijati na črno.