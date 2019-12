Po volkovih in medvedih na vrsti za odstrel še ena živalska vrsta #video

Lovci so letos odstrelili 161 medvedov in štiri volkove. Medtem ko je lov na volkove ustavljen, so medvedi še na tarči, prihodnje leto pa bodo na seznamu za odstrel tudi šakali, ki so se v zadnjih desetih letih močno razširili na območju Slovenije.

Po interventnem zakonu, ki je v javnosti sprožil številne burne odzive, je bilo za odvzem iz narave predvidenih 200 medvedov in 11 volkov. Zakon določa, da lahko lovci do 30. aprila prihodnje leto odstrelijo 175 medvedov, za 25 pa se predpostavlja, da bo življenje izgubilo zaradi drugih vzrokov, kot je na primer trk z avtomobilom.

Odstrelili že 161 medvedov in štiri volkove

Lovci so do zdaj odstrelili 161 medvedov in štiri volkove. V obdobju od sprejetja zakona pa so na Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS), kjer vodijo statistiko, zabeležili še izgubo enajstih medvedov in sedmih volkov, pri čemer je šlo večinoma za posledice trkov z vozili.

Letos na tarči še trije medvedi, volkov ne bodo več streljali

Letos lahko pričakujemo še odstrel treh medvedov, odstrel volkov, dovoljen z omenjenim zakonom, pa je zaustavljen, saj je skupaj z izgubami že dosegel predvideno višino odvzema, pojasnjujejo na zavodu.

Foto: STA

V Sloveniji imamo sicer eno največjih gostot medvedov v Evropi, največ jih je na Kočevskem in Notranjskem, kjer pogosto prihaja tudi do srečanj z ljudmi. Zaradi vse večje populacije medvedov pa je bilo v preteklosti tudi nekaj škode, najpogosteje na drobnici, takoj na drugem mestu pa so čebelnjaki, je za Siol.net pred časom pojasnil Rok Černe z Oddelka za gozdne živali in lovstvo na ZGS.

Zakaj odvzem 200 medvedov? V zimskih mesecih odstrela medvedov praviloma ni oziroma je zelo omejen. Foto: Getty Images Do številke 200 medvedov, ki so bili predvideni za odvzem iz narave, so prišli po genetskem štetju medvedov. Na Univerzi v Ljubljani so naredili model gibanja populacije, ki je pokazal, da populacija medvedov v Sloveniji raste. Če je bilo leta 2007 okoli 430 medvedov in leta 2015 okoli 600, jih je bilo pred sprejetjem interventnega zakona že 750.

Na vprašanje, ali se je zaradi odstrela zveri kaj zmanjšala škoda pri kmetih, na Zavodu za gozdove pojasnjujejo, da je učinke odstrela na pojav škode v tako kratkem času težko ovrednotiti.

Nekoliko več škode, ker se medvedi pripravljajo na zimsko spanje

"V primeru medveda se je število škod septembra in oktobra v primerjavi s predhodnimi meseci povečalo, pri volku pa je oktobra upadlo. Bolj kot odstrelu gre omenjene spremembe pripisati sezonski dinamiki pojavljanja škod, na katero vpliva npr. hiperfagija (intenzivno prehranjevanje z namenom nabiranja zalog tolšče za zimo) medveda v pozno poletnem in jesenskem času ter umik pašnih živali v hleve pred zimo," še pojasnjujejo na zavodu.

Prihodnje leto tudi odstrel šakalov

Volkovom in medvedom pa se bodo prihodnje leto na seznamu za odstrel pridružili tudi šakali. Ti so se na območju Slovenije prvič pojavili leta 1953, v zadnjih desetih letih pa so se močno razširili. Vlada je tako letos to vrsto umaknila s seznama ogroženih vrst, ostaja pa na seznamu zavarovanih vrst. K uravnavanju populacije šakala že vrsto let poziva tudi Lovska zveza Slovenije.