Trop volkov povzročil pokol v hlevu v Dalmaciji

Plenilci so, kot je za Slobodno Dalmacijo dejal lastnik, preskočili ograjo in skozi odprto okno zidanega objekta, ki je na višini dobrih dveh metrov, skočili med 700 ovac. 15 so jih poklali do smrti, 15 pa so jih močno ranili.

Srhljive posnetke je na Slobodno Dalmacijo posredoval nesrečni lastnik, ki ne vidi pravega načina v boju proti krvoločnim živalim. Samo lani je izgubil okoli štirideset ovac.

Pokončali so tudi psa

"Žal so ti prizori v naših krajih vsakdanji," je še dejal lastnik in dodal: "da je bilo vse skupaj še bolj žalostno, so volkovi, preden so vdrli, pokončali tudi psa, ki je bil poleg hleva."

"Očitno gre za več živali, ki cele dneve krožijo okoli mojih živali. Očitno so pri meni našli bogato pogostitev in težko je pričakovati, da bodo sedaj zapustili to področje. Ne vem, kako se boriti proti njim. Namesto da bi jih 'sankcionirali' tako, da bi dovolili odstrel, bodo ovce in koze, kot kaže, razglasili za naravno hrano za volkove, škode pa nam morda sploh ne bodo plačali," je ogorčen lastnik.