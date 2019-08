Čez noč ostal brez dveh tretjin ovčje črede #foto

Napad naj bi izvršili vsaj dve volkulji z mladiči. Ovac nista ubranila niti dva psa čuvaja niti električni pastir, nam je povedal Franc Žužek s turistične kmetije Pri Cunarju.

Trop volkov je poklal 11 ovac, ki so se pasle na ograjenem pašniku. Še deset ovac je ranjenih in jih bodo morali usmrtiti.

Foto: Vitomir Petrović

Volkovi poklali boljši del črede

Kmet je sicer na varovanem pašniku zbral najboljše ovce, ki so bile breje, nekaj je bilo tudi kozličev. Volkovi so torej poklali boljši del njegove črede, številne ranjene živali pa bo treba še usmrtiti.

Na vprašanje, kako je mogoče, da se zgodi napad na varovanem pašniku, Florjan Peternelj iz Sindikata kmetov Slovenije poudarja, da volk pač išče hrano. "Na Juriščah je bilo na treh pašnikih to noč skupno 12 psov. A ko so začeli volkovi v okolici tuliti in klicati k napadu, so psi ušli s pašnikov. Ne gre za enega ali dva volka; tukaj je bilo od 15 do 20 volkov," je opisal razmere.

Foto: Vitomir Petrović

Preveč zveri za tolikšno kvadraturo

"Slovenija ne zdrži takega števila zveri na svoji kvadraturi," je poudaril Peternelj, ki je opozoril na vse večje število podobnih napadov volkov in medvedov. Glede na raziskave bi lahko Slovenija imela okoli 100 medvedov in dva tropa volkov, je pojasnil. "Več živali ne more preživeti, ker nimajo hrane," je dodal.

Opozoril je, da ima narava preprosto določene omejitve, česar pa država oziroma določene organizacije nočejo upoštevati. Tako na državni ravni sploh ni določeno največje število zveri, ki naj bi jih bili sposobni prenesti slovenski gozdovi.

V državi je po ocenah okoli 100 volkov, težave z njimi se stopnjujejo, ker se v preteklosti po odločitvi upravnega sodišča ni izvajalo njihovih odvzemov iz narave. Po interventnem zakonu je za odstrel predvidenih 11 volkov po posebnih postopkih, a doslej lovci na njegovi podlagi niso odstrelili še nobenega volka.