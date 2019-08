Napadi volkov so se okrepili, na prizadeta območja prihaja okoljski minister

Na Cerkljanskem, kjer je nastala pobuda oziroma peticija za odstranitev nevarnih zveri iz našega okolja, so se napadi volkov na rejne živali, kot so drobnica, govedo in konji, v zadnjem času okrepili, lovci pa imajo dovoljenje za odstrel samo enega volka na tem območju. Pobudniki peticije, pod katero so zbrali približno tri tisoč podpisov, si želijo, da bi država sistemsko uredila zakonodajo na način, da bo preprečila, da bi se podobne težave z zvermi ponovile.

Volkovi domače živali napadajo tudi na Notranjskem in Kočevskem

Napadi volkov na rejne živali se pogosto dogajajo tudi na Notranjskem, kjer so imeli lovci dovoljenje za odstrel dveh volkov, a so ustrelili le enega. Ker je bila volkulja, ki je padla pod streli lovske puške, stara več kot dve leti, drugega odstrela ne bo. Ta odstrel sicer ne spada v kvoto po interventnem zakonu. Prav tako se je pred kratkim napad volkov na rejne živali zgodil na Kočevskem, kjer so pristojne že pozvali, naj interventni zakon popravijo tako, da bo izvajanje odstrela učinkovito.

Zakon pri odstrelu volka predpisuje poseben postopek

Lovci so namreč po zakonu o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave, ki je začel veljati konec junija, odstrelili le več deset medvedov, ne pa tudi volka. Zakon namreč pri odstrelu volka predpisuje poseben postopek. Izpolnjen mora biti pogoj ponavljajoče se škode v krajšem časovnem obdobju na določenem območju, zavod za gozdove mora nato podati predlog, potrebno pa je še mnenje zavoda za varstvo narave.

Po zakonu lahko lovci 175 od 200 medvedov, ki so predvideni za odvzem, odstrelijo, preostalih 25 medvedov pa predstavlja predvidene izgube zaradi drugih vzrokov. Foto: STA

Populaciji medveda in volka sta se prenamnožili

Vlada je interventni zakon pripravila, ker se odvzem omenjenih zveri iz narave po odločitvi upravnega sodišča ne izvaja, populaciji medveda in volka pa sta se prenamnožili. Po zakonu lahko lovci 175 od 200 medvedov, ki so predvideni za odvzem, odstrelijo, preostalih 25 medvedov pa predstavlja predvidene izgube zaradi drugih vzrokov. Za odstrel je predvidenih 11 volkov, a se ta zaustavi, če lovci ustrelijo pet odraslih živali.