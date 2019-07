Požar na tej deponiji, požar na oni. Je tudi minister Zajc sumničav?

Najprej osvežimo spomin na največje požare v podjetjih, ki se ukvarjajo z ravnanjem z odpadki:

V javnosti je najdlje odmeval požar v Kemisu pred dobrima dvema letoma: podjetje v lasti Gorenja ni imelo natančnega popisa odpadkov, ki jih je v času požara hranilo. Ker so imeli premajhne lovilne bazene, je del onesnažene gasilne vode odtekal v bližnji potok. Podjetje, čeprav so se jim samovžigi dogajali že prej, ni imelo avtomatskih gasilnikov in 24-urne straže. Danes, trdijo v podjetju, se požar takih razsežnosti ne more več zgoditi. Foto: STA

Je vzrok vročina ali kaj drugega?

Boris Balant, prej generalni sekretar na obrambnem ministrstvu, je od lanskega novembra glavni inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki prav tako deluje v okviru obrambnega ministrstva Karla Erjavca. Foto: STA Na vprašanje, ali niso požari na deponijah zadnja leta pogosti, je glavni inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Boris Balant za Večer dejal, da je glavni vzrok požarov na teh objektih vročina. Vsi zgoraj omenjeni požari so se zgodili v pozni pomladi ali poleti.

Balant je dejal, da vseh požarov kljub vsem preventivnim ukrepom ni mogoče preprečiti ter da pri podjetjih, ki se ukvarjajo z zbiranjem in sortiranjem odpadkov, večjih nepravilnosti glede zagotavljanja požarne varnosti ne ugotavljajo.

"Pogoje bomo zaostrili maksimalno"

Očitno pa so na ministrstvu za okolje vendarle opazili, da je nekje težava, saj nameravajo zaostriti pogoje za skladiščenje in ravnanje z odpadki.

Minister za okolje Simon Zajc se je v danes objavljenem pogovoru za rtvslo.si komentarju pogostosti požarov izognil. Novinar v vprašanju omeni, da smo imeli v zadnjem času precej požarov v objektih, ki skladiščijo odpadno embalažo. Minister v odgovoru to komentira takole: "Kot ste sami ugotovili, so na določenih objektih požari nenavadno pogosti. O tem, zakaj so ali niso, ne bom špekuliral."

Omeni še, da je vzrok izbruha požara težko ugotoviti, saj praviloma dokazi zgorijo. "Morda ugotovimo, kje se je požar začel, več pa že težko."

A v nadaljevanju minister napove, da pripravljajo novo uredbo o skladiščenju odpadkov. Kaj bo ta določala? "Od širine in višine skladiščenja do tega, koliko morajo biti odpadki oddaljeni od stavb, kakšni so požarni zidovi, javljalci požara, senzorji za toploto, kako v primeru požara odteka odpadna voda. Pogoje bomo zaostrili maksimalno, in ko to storimo, moramo po uradni dolžnosti odpreti in prilagoditi vsa okoljevarstvena dovoljenja. Tako bomo zelo veliko prispevali k požarni varnosti, stoodstotne varnosti pa seveda ni." Uredba naj bi začela veljati do konca leta.