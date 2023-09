V Kemisu sinoči požar gasilo 53 gasilcev #foto

Požar je izbruhnil ob 19.22, je na družbenem omrežju Facebook sporočila Civilna zaščita Vrhnika.

"Požar je pogašen, ni nevarnosti širjenja in ni nevarnosti za okolico," so zapisali in dodali, da je na terenu ostala požarna straža.

Pri intervenciji so sodelovali gasilci PGD Vrhnika, Sinja Gorica, Verd in Gasilska brigada Ljubljana, ki so pogasili gorečo vsebino zabojnika, pa so sporočili z uprave za zaščito in reševanje pri ministrstvu za obrambo.

Skupno je bilo na terenu 53 gasilcev, policijska enota in pet zaposlenih pri Kemisu. Požar so do 20. ure pogasili, so še navedli pri Civilni zaščiti Vrhnika.

Iz Kemisa pojasnil o požaru ni. Foto: STA ,