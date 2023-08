Kot so še zapisali, so požar opazili zaposleni ter takoj pričeli z gašenjem in obveščanjem gasilcev. Kljub hitri intervenciji je po prvih ocenah nastalo za nekaj deset tisoč evrov škode. Domnevajo, da je do požara prišlo zaradi pregretja ene od strojnih komponent v peči za sušenje kondenzatorjev.