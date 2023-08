Na Štajerskem ukradli avtobus, ki je popolnoma zgorel

V požaru ni bil nihče telesno poškodovan. Policisti in kriminalisti so z zbiranjem obvestil prišli do podatka, da so neznani storilci ali storilec v ponedeljek nekaj minut pred polnočjo vlomili v zaklenjen avtobus, ki je bil parkiran pred osnovno šolo v Hočah, ga spravili v pogon ter ga nato parkirali ob gramoznici v Hočah, kjer je zgorel.

Policisti in kriminalisti še zbirajo obvestila in dokaze o vzroku požara kot tudi storilcih kaznivega dejanja velike tatvine, za katerega je predpisana kazen zapora do petih let. Po prvih zbranih obvestilih je nastala gmotna škoda, v višini okoli 150 tisoč evrov.