Na Rdeči križ skoraj štiri tisoč vlog za pomoč po ujmah

V ponedeljek je Rdeči križ Slovenije (RKS) zaključil zbiranje vlog prosilcev za pomoč po nedavnih ujmah. Prejeli so 3.773 vlog, upravičencem iz naslova prve pomoči bodo razdelili pol milijona evrov, upravičencem iz naslova druge pomoči pa pet milijonov evrov. Sredstva bodo prosilcem začeli nakazovati predvidoma sredi septembra, so sporočili iz RKS.

Vlogo za pridobitev pomoči so lahko oddali oškodovani v neurjih v drugi polovici julija in oškodovani v poplavah v začetku avgusta. Upravičencem iz naslova prve pomoči bodo po določenih kriterijih razdelili pol milijona evrov, iz naslova druge pomoči pa pet milijonov evrov, ki jim jih je namenila vlada.

Do sedaj so skupno zbrali in obdelali 3.773 vlog. Danes se je že sestala prva regijska komisija za razdeljevanje sredstev in tako upajo, da bodo lahko upravičencem kar najhitreje pomagali, s finančnimi nakazili bodo začeli predvidoma v sredini septembra, so sporočili.

RKS ljudem, ki so bili oškodovani v nedavnih ujmah, pomaga na različne načine – finančno, materialno in psihološko oz. psihosocialno, so sporočili iz organizacije.

Foto: Irek Dorozanski

Oškodovanim v nedavnih ujmah so razdelili že za skoraj milijon evrov pomoči. Prejšnji teden so prebivalcem na poplavljenih območjih odposlali za 300 tisoč evrov vrednostnih kartic, razdelili so tudi za več kot 300 tisoč evrov materialne pomoči oz. 280 ton. Od tega 110 ton živil, hrane in prehranskih izdelkov, 30 ton higienskih potrebščin in pripomočkov, 130 tisoč litrov vode in 3.500 litrov razkužil in sredstev za čiščenje. Poleg tega so na poplavljena območja dostavili oz. zagotovili dostavo več kot 200 razvlažilnikov in 30 agregatov.

S strani Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca so prejeli osem vozil na štirikolesni pogon, ki jih uporabljajo za terensko nudenje prve psihološke pomoči in psihosocialne podpore.

Prostovoljci Rdečega križa so na terenu že četrti teden. Po prvih ocenah in poročilih so na terenu pomagali in oskrbeli skoraj 30 tisoč ljudi. V prihodnjem tednu bodo na prizadeta območja poslali še za 300 tisoč evrov vrednostnih kartic, da ljudem pomagajo pri premagovanju najhujših stisk, so še sporočili iz RKS.