Ob številnih zalitih podvozih v Ljubljani, ki jih poplavi ob vsakem močnem dežju, je ljubljanski župan Zoran Janković na novinarski konferenci dejal, da stroka rešitev vidi v odvajanju padavinskih voda v ponikalnico pred podvozom, občina pa bo o tem razmislila, ko bodo za to našli ustrezen prostor in način izvedbe.

V visoki vodi v podvozih je tudi ob zadnjih nevihtah obtičalo nekaj vozil. Eden od predlogov je zato tudi postavitev semaforjev pred podvozom, ki bi ob stoječi vodi ustavili promet.

A župan meni, da marsikdo s semaforjem ne bi bil zadovoljen, saj bi se ta lahko prižgal že, ko bi bil podvoz zaradi nižje količine vode še prevozen. Že do zdaj so na neprevoznost prehodov opozarjali gasilci. "Če kdo zapelje v podvoz, čeprav vidi, do kod je prišla voda, jaz res ne morem pomagati," je bil kritičen zlasti do tistih, ki ne upoštevajo signalizacije pristojnih služb.

Podvoz na Drenikovi ulici Foto: STA

Ujete reševali mimoidoči

Policisti in upravljavci cest so med ponedeljkovimi nalivi začasno zaprli pet poplavljenih podvozov v Ljubljani, in sicer podvoz na Dunajski cesti pred Bavarskim dvorom, v Drenikovi ulici, pri Vilharjevi cesti v križišču s Šmartinsko cesto, v Zalogu ter na Celovški cesti, so za STA navedli na PU Ljubljana. Po njihovih navedbah je v podvozu na Vilharjevi cesti obtičala voznica, ki so jo iz vozila rešili mimoidoči, prav tako sta vozili obstali v podvozih na Celovški in Drenikovi. O poškodovanih v teh dogodkih policisti niso bili obveščeni.

Celovška cesta Foto: Arso vreme / avtor: Sašo

Danes postavljene cestne zapore

Danes pa so zaradi jutranjega deževja zaprli podvoz na Šmartinski cesti v Sneberjah, podvoz v Zalogu in podvoz na Ljubljanski cesti v Domžalah, kjer so sanacijo že opravili gasilci. Policisti so za varnost udeležencev v prometu poskrbeli tako, da so postavili cestne zapore ali trak, s katerim so omejili promet na odsekih, kjer so ceste poplavljene.

Vozniki, ki so zapeljali v poplavljene podvoze, niso kršili cestnoprometne zakonodaje, saj pred njihovim prihodom cestne zapore še niso bile postavljene. Če bi zapeljali mimo cestne zapore, bi naredili prekršek, so zapisali.

Policisti med močnim deževjem voznikom svetujejo previdnost in opazovanje stanja vozišča, predvsem v podvozih, kjer je težko oceniti višino naplavljene vode. Prav tako odsvetujejo vožnjo v poplavljene podvoze.

Nasip v Sneberjah še letos

Ponedeljkov močan dež ni dodatno ogrozil območij v Ljubljani, ki so jih prizadele nedavne poplave, tako v Sneberjah voda ni prišla v noben bivalni prostor, je danes še povedal Janković. "Računam, da bo letos urejen nasip," je dejal ob tem. Dodal je, da bodo razmislili tudi o opornem zidu pred hišami.

Po besedah namestnika poveljnika ljubljanske civilne zaščite Roberta Kusa je voda zalila klet objekta v Trbežah. "Sicer pa napovedi ne kažejo, da bi današnja količina padavin dosegla meje, ki bi povzročile poplave vodotokov v Ljubljani, a razmere budno spremljamo," je dopoldne navedel za STA.