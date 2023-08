V Ljubljani zalite ceste in kleti, hudourniške težave na Škofjeloškem in Cerkljanskem

Popoldne sta močno deževje in veter zajela tudi osrednji del Slovenije. V prestolnici je voda zalila več kleti in zastala na nekaterih cestah in podvozih, pozorno pa spremljajo tudi naraščajočo Gradaščico, ki je poplavila tudi ob zadnji ujmi. Med drugim so zaliti podvozi na Celovški in Drenikovi cesti in pri stolpnici Situla. Na preži so tudi v Medvodah, kjer občane med drugim opozarjajo na večjo možnost vnovične aktivacije plazov.

V prestolnici za zdaj neurje z močnimi nalivi in vetrom ni povzročilo večjih težav. Po besedah namestnika poveljnika ljubljanske civilne zaščite Roberta Kusa je zaradi izjemnega naliva zalitih več kleti, vodotok Gradaščice pa narašča. Enote na terenu spremljajo razmere, je zagotovil Kus. Nekaj težav so imeli sicer tudi vozniki.

V Medvodah razdelili protipoplavne vreče

Na preži pa so na primer v Medvodah. Občina Medvode je v nedeljo začela razdeljevati protipoplavne vreče in prebivalce zlasti območij, ki so jih prizadele poplave v začetku meseca, pozvala, naj od vode umaknejo premično premoženje in poskrbijo za svojo varnost. "Če bodo v naslednjih 12 urah sprožene sirene z znakom za opozorilo na nevarnost, to pomeni nevarnost poplavnega vala. Pazimo nase in na druge. Ne hodimo ven v neurju in ne izpostavljajmo se nevarnostim po nepotrebnem," obvešča Regijski štab Civilne zaščite.

Na občini Medvode so dodali še opozorilo Geološkega zavoda Slovenije, da je zaradi padavin možnost ponovne aktivacije zemeljskih plazov zelo povečana. "Po nedavni ujmi so pobočja, posebno obstoječa plazišča, še vedno zelo nestabilna. Vsem prebivalcem, katerih objekti so bili ob nedavni ujmi prizadeti ali izpostavljeni zemeljskim plazovom, svetujemo, da so izjemno pozorni na kakršnekoli spremembe in premike ter se ob njih nemudoma umaknejo na varno," so zapisali.

Nekaj hudourniških težav se sicer pojavlja tudi na Škofjeloškem in Cerkljanskem, po napovedih vremenoslovcev pa bodo zvečer in v prvem delu noči nevihte dosegle tudi vzhodno Slovenijo. Mogoča bodo krajevna neurja, ponekod tudi dolgotrajni nalivi. Jutri bodo občasno še padavine, deloma nevihte.