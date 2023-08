Po popoldanskem nalivu v Ljubljani se je voznik osebnega avtomobila kljub glasnim opozorilom očividcev odločil, da bo poskušal prevoziti poplavljen podvoz na Drenikovi ulici. V središču mesta je sicer zalilo številne podvoze, nekatere so reševali tudi gasilci in policisti.

Da je takšno početje, kot si ga je zamislil voznik belega osebnega avtomobila, skrajno nevarno in tvegano, so pristojni opozorili že večkrat. "Ne, ne, nazaj, nazaj," so očividci vpili vozniku, ki je zapeljal do sredine podvoza, potem pa si očitno le premislil in zapeljal vzvratno.

To pa ni bil osamljen primer, nekateri vozniki so namreč mislili, da bodo brez skrbi prevozili kakšen meter visoko vodo.

Policisti so prav tako na Drenikovi ulici v Ljubljani reševali še enega voznika: