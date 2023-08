Strašen požar zajel stavbo: umrlo najmanj 58 ljudi, iskanje se nadaljuje

BREAKING: At least 38 people dead, more than 40 injured after building fire in Johannesburg, South Africa pic.twitter.com/zS2GA0ucKK

Reševalci so sporočili, da je bilo v požaru, ki je izbruhnil danes zjutraj, ranjenih še 43 ljudi.

Tiskovni predstavnik nujnih služb Robert Mulaudzi je dejal, da iskanje ljudi, ki so bili v stavbi, še poteka, in dodal, da je verjetno, da se bo število mrtvih povečalo.

Gasilci so ogenj že pogasili, stanovalce so evakuirali, o požaru pa so uvedli preiskavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

🔥🇿🇦 - At least 52 people died and more than 40 were injured in a fire that ripped through a five-story building in central #Johannesburg on Thursday, the #SouthAfrican city's emergency services said. pic.twitter.com/N1wZO3V6Ad