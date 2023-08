Požar izbruhnil tudi na tem otoku: 200 ljudi evakuirali po morju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na italijanskem otoku Sicilija je ponoči izbruhnilo več požarov. Že v nedeljo so morali zaradi požara začasno zapreti letališče v Trapaniju, kasneje pa so preventivno zaprli tudi več cest. Gasilcem delo na terenu otežuje močan jugo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Ogenj je ponoči ogrožal hiše in trgovine. Že v nedeljo so za nekaj ur preventivno zaprli letališče v Trapaniju, saj je gorelo blizu pristajalne steze. Zvečer so po pregledu terena znova vzpostavili letalske povezave.

200 ljudi so morali evakuirati po morju

V bližini kraja Castellammare del Golfo so morali zaradi ognjenih zubljev okoli 200 ljudi evakuirati po morju. Požar so na območju gasili tudi s pomočjo helikopterja in letalom za gašenje, piše na portalu radiotelevizije Rai.

Na otoku trenutno gori več deset požarov, med drugim v okolici Trapanija, Palerma in Agrigenta.