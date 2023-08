Drevo je padlo na reševalno vozilo, gasilec se je komaj rešil #video

Turške oblasti se zadnje dni spopadajo s požari v bližini turističnega mesta Canakkale, zaradi katerih so v torek preventivno prepovedale tudi plovbo proti severu po morski ožini Dardanele, ki povezuje Egejsko in Marmarsko morje. Zaradi ognja so iz več vasi evakuirali več kot 1200 ljudi. Na posnetku je mogoče videti nesrečo, v kateri je zaradi podrtega drevesa gasilec skoraj izgubil življenje.

"Vse svoje sile smo usmerili v zaščito mesta Canakkale. Dobra novica je, da se zdi, da vetrovi pihajo stran od središča mesta," je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP dejal turški minister za kmetijstvo Ibrahim Yumakli.

Televizijski posnetki so prikazovali oblake gostega dima, ki so se valili nad mestom Canakkale. Turška televizija NTV je poročala, da se požar že približuje bolnišnici in univerzitetnemu kampusu.

Notranji minister Ali Yerlikaya je na družabnih omrežjih napovedal napotitev 2659 uslužbencev na prizadeto območje, vključno z vojsko, policijo, civilno zaščito in gozdarsko službo.

Poleg tega so na prizadeto območje poslali osem letal, 26 helikopterjev, 240 rezervoarjev in 71 cistern za vodo ter 328 intervencijskih vozil. Na enega od teh vozil je zgrmelo tudi v požaru poškodovano drevo in reševalci so se za las izognili tragediji.