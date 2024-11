Konec zlate dobe za lastnike solarnih elektrarn? Dobavitelj nanje prelaga dodatne stroške.

"Z novim letom odpovedujemo pogodbo o dobavi električne energije. Razen če ne podpišete nove pogodbe, ki vključuje nakup naprave za upravljanje sončne elektrarne za 382 evrov." To je po poročanju Večera pretekli teden pisalo v pismu, ki ga je ljubljansko podjetje SunContract poslalo vsem svojim strankam, ki niso podpisale nove pogodbe o nakupu omenjene naprave za upravljanje. Če se za novo pogodbo ljudje ne bodo odločili, jim pri SunContractu svetujejo, da se dogovorijo z drugimi dobavitelji električne energije.

Zakaj pravzaprav gre?

Do 1. januarja letos so vse fizične osebe, ki so postavile solarno elektrarno, delovale po sistemu, imenovanem netmetering. Kaj to sploh pomeni? Poenostavljeno povedano, lastnik solarne elektrarne je v omrežje pošiljal električno energijo, ko jo je solarna elektrarna proizvajala, in jemal, ko jo solarna elektrarna ni proizvajala oziroma je bila proizvodnja manjša od porabe lastnika solarne elektrarne. Torej ponoči in pa v mesecih (predvsem v zimskem času), ko je veliko manj sonca.

Letos pa je država razlike med ceno poslane in prejete električne energije (ta je recimo poleti, ko je veliko sonca, nižja, kot pa pozimi) prenesla na dobavitelje električne energije. Torej tudi na SunContract. Dobavitelji so sedaj primorani na trgu kupovati električno energijo, ko jo lastnik solarne elektrarne potrebuje. Torej recimo pozimi. Razlika v ceni med proizvedeno električno energijo in dobavljeno je lahko tudi več kot stoodstotna, poroča Večer.

In kakšna je bila rešitev SunContracta za spremenjena pravila?

Milijoni evrov SunContract bi po lastnih ocenah moral zaradi sprememb plačati dodatnih 1,8 milijona evrov letno. Zato so se junija letos odpravili po pravico tudi na ustavno sodišče, od katerega so zahtevali ustavno presojo novih pravil za delovanje trga z električno energijo in predlagali začasno zadržanje njihovega izvajanja. Vendar so jih ustavni sodniki zavrnili z argumentom, da morajo najprej izčrpati vsa druga pravna sredstva.

Zakaj 382 evrov?

S plačilom 382 evrov bi lastniki solarnih elektrarn dobili posebno napravo za upravljanje solarne elektrarne. Oziroma bi to v njihovem imenu delal SunContract, ki bi tako lahko aktivno povečeval ali zmanjševal proizvodnjo električno energije v solarnih elektrarnah ter posledično zmanjševal razlike med proizvedenimi in nabavnimi cenami električne energije. Pri SunContractu so v preteklih mesecih svojim strankam tudi poskušali prodati hranilnike električne energije, ki bi podjetju omogočili še dodatno fleksibilnost pri prodaji in nakupu električne energije na trgu. Električno energijo bi namreč lahko shranili, ko bi bile cene nizke, in jo prodali, ko bi cene narasle.

Septembra nov strošek, agencija za energijo rekla ne

Reševanja nastale situacije so se pri SunContractu lotili že septembra, ko so vsem svojim strankam začeli zaračunavati dodaten fiksni strošek poslovanja v višini 36,6 evra mesečno. Vendar je oktobra agencija za energijo ocenila, da je odločitev SunContracta nezakonita. Podjetju so tudi zabičali, da morajo vsem, ki so začeli plačevati dodaten strošek, vrniti denar. Vsem, ki so sklenili novo pogodbo s podjetjem, pa so svetovali, da se obrnejo na sodišče.