Pobudo za ustavno presojo pravil za delovanje trga z električno energijo je ljubljanska družba SunContract vložila na ustavno sodišče po tistem, ko so bila 1. februarja letos prenovljena. Kot je takrat zapisala, pravila na področju obračuna t. i. netiranja (net metering) večkrat kršijo ustavo in retroaktivno posegajo v pravice investitorjev v samooskrbne sončne elektrarne.

Dobavitelji električne energije morajo namreč po 1. februarju sami pokriti stroške, ki jim nastajajo zaradi samooskrbnih odjemalcev. Ti svoje presežke oddajajo v enem časovnem obdobju po eni ceni, odjem pa opravljajo v drugem obdobju po drugi. Ker so nova pravila samooskrbne odjemalce uvrstila med merjen odjem, mora vsak dobavitelj izmeriti in pokrivati odstopanja vseh samooskrbnih odjemalcev v svoji bilančni skupini. To dobaviteljem prinaša veliko večje finančno breme, so opozorili v SunContractu.

Presplošna in neizkazana navedba

Ustavno sodišče je po drugi strani ocenilo, da je SunContractova navedba, da mu zaradi nastajajoče škode grozi insolvenčni postopek, presplošna in neizkazana. Napotilo ga je na vložitev odškodninske tožbe, s katero bo zahteval primerno nadomestilo za nastalo škodo zaradi spremenjenih pravil. S tem bo lahko izčrpal svoje ustavnopravne argumente in šele če z zahtevkom ne bo uspel, bo lahko vložil zahtevo za presojo ustavnosti, je zapisalo.

Ustavno sodišče je sklep sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Rajko Knez, ki je v odklonilnem ločenem mnenju zapisal, da odškodninski postopek enostavno ne pomeni učinkovitega sodnega varstva. Dodal je, da je pošiljanje posameznikov na dolgotrajno odškodninsko pravdo neživljenjsko v gospodarskem okolju, hkrati pa zanika tudi ustavno določeno pristojnost ustavnega sodišča.