Referendumsko vprašanje bi se po predlogu glasilo: "Ali podpirate izvedbo projekta Jek 2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo?"

Odbor je predlog odloka, ki ga bo potrjeval DZ, pripravil na podlagi majskega sklepa DZ o razpisu posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo, ki so ga vložili poslanci Svobode, SDS, NSi, SD in poslanca manjšin. Proti so bili v Levici, svoj podpis pod predlog sta umaknila poslanec Svobode Miroslav Gregorič in nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek.

Koalicija je referendum sprva napovedovala za obdobje 2027–2028, ko naj bi bila sprejeta investicijska odločitev glede Jeka 2. Toda opozicijska SDS je v začetku leta vložila predlog za razpis referenduma. Po dogovoru parlamentarnih strank so ga umaknili in stranke, z izjemo Levice, so ga nato vložile skupaj.

Pobudniki in nasprotniki

Pobudniki referenduma so maja ob sprejemanju sklepa o razpisu referenduma in resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji poudarjali, da je treba odločitev glede Jeka 2 sprejeti čim prej, da gre za strateško vprašanje, saj mora država ob opustitvi fosilnih goriv zagotoviti nove zanesljive zmogljivosti za proizvodnjo elektrike iz nizkoogljičnih virov, da ne bi bila preveč uvozno odvisna in bi lahko zagotavljala stabilnost oskrbe in cen.

Nasprotniki referenduma že v letošnjem letu, med njimi poslanci Levice ter vrsta nevladnih organizacij in posameznikov, opozarjajo, da še ni na voljo dovolj podatkov, da bi lahko ljudje informirano odločali o tako velikem projektu, ki lahko pomeni veliko finančno tveganje za državo in ne rešuje vprašanja samozadostnosti. Vladi očitajo, da predstavlja samo scenarij oskrbe z elektriko z jedrsko energijo, ne pa tudi možnosti, da bi imeli v državi le proizvodnjo iz obnovljivih virov energije.