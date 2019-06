V Rušah zagorelo na deponiji. Prebivalce pozivajo: zaprite okna. #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zgodaj zjutraj je zagorelo na deponiji odpadnega materiala v naselju Bezena v Občini Ruše. Požar pri nekdanji tovarni TDR je pod nadzorom, zaradi dima pa prebivalce v dolini reke Drave med Rušami in Mariborom prosijo, da zaprejo okna in ne zračijo stanovanj.

"Požar je v zadnji fazi gašenja, obveščena je javnost prek centra za obveščanje v Mariboru. V Mariboru sicer smrdi po dimu, a to se bo verjetno v kakšni uri razpihalo," je za STA povedal vodja intervencije Damjan Šteger iz Gasilske zveze Ruše.

Po navedbah uprave za zaščito in reševanje je zagorelo ob 4.44 na deponiji avtomobilskih pnevmatik. V gašenje požara so se vključili gasilci PGD Bistrica ob Dravi, Smolnik, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi in Slemen.

Večje nevarnosti za gibanje ljudi na prostem naj ne bi bilo. Požar namreč po ocenah Štegra nima takšnih razsežnosti kot tisti v Podskrajniku, kjer je v četrtek zvečer zagorelo v obratu Fragmata.