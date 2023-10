V zvezi s preostalimi očitki – domnevnimi vplivi Andreja Vizjaka na povečanje finančnih sredstev za potrebe HE Mokrice ter sumom korupcije pri izdaji soglasja Zavoda za ribištvo Slovenije za postavitev HE Mokrice – KPK glede na razpoložljive dokaze ni mogla potrditi kršitev ZIntPK, zato je postopek ustavila.

V zvezi s preostalimi očitki – domnevnimi vplivi Andreja Vizjaka na povečanje finančnih sredstev za potrebe HE Mokrice ter sumom korupcije pri izdaji soglasja Zavoda za ribištvo Slovenije za postavitev HE Mokrice – KPK glede na razpoložljive dokaze ni mogla potrditi kršitev ZIntPK, zato je postopek ustavila. Foto: STA

Nekdanji minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je spet tarča KPK, tokrat zaradi suma kršitve integritete. Del zbrane dokumentacije pa so borci proti korupciji odstopili policiji.

Po dveh letih od prijave je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) zoper nekdanjega ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka uvedla preiskavo zaradi suma kršitve integritete v povezavi z umestitvijo ukrepa Promocija v Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe 2022–2023. Kot so zapisali pri KPK, "v zvezi z ostalimi očitki o nepravilnostih, povezanih z ministrovim delovanjem v povezavi z družbo Hidroelektrarne na spodnji Savi in HE Mokrice, niso potrdili kršitev iz lastne pristojnosti", zato so postopek ustavili. Bodo pa del ugotovitev zaradi zaznanih sumov storitve kaznivega dejanja odstopili policiji.

Nova prijava z novimi podrobnostmi

KPK se je z Vizjakom glede Mokric in sklada za podnebne spremembe ukvarjal že leta 2021, ko so preiskovali nasprotje interesov, vendar to ni bilo potrjeno. Nekaj mesecev kasneje pa so na KPK dobili novo prijavo z novimi podrobnostmi o primeru, zato so postopek proti Vizjaku ponovno uvedli.

V zadnjih dveh letih je KPK pridobila obsežno dokumentacijo ministrstev za okolje in prostor oziroma za naravne vire in prostor ter za okolje, podnebje in energijo, poleg tega pa še pojasnila posameznih uradnih oseb, ki so sodelovale pri odločanju o ukrepih, vezanih na Sklad za podnebne spremembe.