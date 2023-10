Politiki, ki so jih policisti zasačili opite

Zaradi vožnje pod vplivom alkohola se bo generalni državni tožilec Jakob Šketa poslovil s svojega položaja. To pa je le zadnji primer v nizu znanih visokih slovenskih uradnikov in politikov, ki so za volan sedli kljub preveliki količini alkohola v krvi.

Prvak stranke

Marca 2003 so policisti ustavili predsednika SNS in takratnega poslanca Zmaga Jelinčiča. Opravil je alkotest, nato pa ni hotel podpisati izsledkov. Ker je zavrnil tudi predlog, da bi ga odpeljali na odvzem krvi, so mu odvzeli vozniško dovoljenje. Jelinčič je po dogodku dejal, da ga "vsak normalen Slovenec kdaj rukne". Dogodek tudi ni imel vpliva na njegovo politično kariero.

Veleposlanica v BiH

Oktobra 2008 je takratna slovenska veleposlanica v BiH Nataša Vodušek med službovanjem v Sarajevu pijana sedla za volan, prevozila rdečo luč in se zaletela. V drugem avtomobilu, ki je bil udeležen v nesreči, je bil pri tem hudo poškodovan en človek, Voduškova pa je pobegnila.

Sodišče ji je zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti naložilo leto dni zapora. Kazen je začela prestajati julija 2013, a so jo po dobrih devetih mesecih predčasno izpustili. Voduškova je umrla leta 2021.

Nekdanjega ministra za okolje in prostor Henrika Gjerkeša je policija ustavila na ljubljanski obvoznici in ga pridržala do iztreznitve. Foto: STA

Minister in novoletna zabava

Decembra 2010 je po novoletni zabavi pod vplivom alkohola za volan sedel tedanji minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Henrik Gjerkeš. Zaradi počene pnevmatike je po ljubljanski obvoznici vozil počasi, zaradi česar je vzbudil pozornost policijske patrulje. Ker je test alkoholiziranosti pokazal 0,64 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, so policisti ministra pridržali do streznitve.

Gjerkeš je odstopil dan po dogodku. "Novoletna zabava s sodelavci je bila prijetna. Po celem dnevu brez hrane in nekaj kozarcih je bilo alkohola očitno preveč. Dogodek obžalujem," je svoj odstop komentiral Gjerkeš. Gjerkeš je umrl maja lani, ko je med popravljenjem motorja prišlo do eksplozije.

Vodja NPU

Aprila 2013 so zaradi vožnje s službenim vozilom v vinjenem stanju odvzeli pooblastila vodji Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Brunu Blažini. Pod vplivom alkohola je na avtocesti med Ljubljano in Vrhniko trčil v Darsovo vozilo in posledično ostal brez službe.

Podjetnika in nekdanjega poslanca Gašparja Gašparja Mišiča je policija le s težavo ustavila. Foto: Bor Slana

Prvi mož Luke Koper

Januarja 2014 je takratni prvi mož Luke Koper in nekdanji poslanec Gašpar Gašpar Mišič pijan sedel za volan in peljal mimo policistov v Luciji, čeprav so ga poskušali ustaviti. Ko jim je to vendarle uspelo, so ugotovili, da je imel 0,59 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka (okoli 1,25 promila), zato so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Ker je kršil javni red in mir ter cestnoprometne predpise, so mu izdali tudi plačilni nalog.

Poslanec

Maja 2014 je tedanji poslanec Peter Vilfan na prehodu za pešce v Ljubljani zbil in huje poškodoval 84-letnega pešca. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,32 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kasnejša analiza krvi pa je pokazala, da je bila vsebnost alkohola v mejah dovoljenega. Vilfan je zaradi dogodka odstopil s poslanskega položaja.

Nekdanji kranjski župan Boštjan Trilar je alkoholiziran trčil v kombinirano vozilo. Foto: STA ,

Kranjski župan

Februarja 2016 je takratni kranjski župan Boštjan Trilar v Kranju z avtomobilom trčil v kombinirano vozilo. Oba voznika sta bila v nesreči lažje poškodovana, Trilar je odklonil preizkus alkoholiziranosti, zato so ga pridržali. Rezultati strokovnega pregleda so potrdili prisotnost alkohola nad dovoljeno mejo. Kljub dogodku Trilar ni odstopil z županskega položaja. Sodišče ga je kaznovalo z 18-mesečno prepovedjo vožnje in 5.600 evri denarne kazni. Od leta 2018 Trilar ni več župan Kranja.

Postojnski župan

Januarja 2018 so policisti vinjenega za volanom ustavili postojnskega župana Igorja Marentiča. Med vožnjo je imel v krvi 1,73 promila alkohola, zato so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Po skoraj mesecu dni molka je dogodek priznal in ga obžaloval, odstopa pa ni ponudil. Po odločitvi sodnice so mu vrnili vozniško dovoljenje. Marentič je še vedno postojnski župan, od lani je tudi član Državnega sveta.

Župan Mirna-Kostanjevice

Novembra 2019 je župan občine Miren-Kostanjevica Mauricij Humar je pod vplivom alkohola pri vzvratni vožnji z avtomobilom zadel drugo vozilo. Policisti so ga oglobili in mu za en dan vzeli vozniško dovoljenje. Humar ni odstopil in je bil leta 2022 ponovno izvoljen za župana.

Franc Breznik je kot državni sekretar na notranjem ministrstvu obiskal podjetje Derby, "kralja banan" Izeta Rastoderja, in tam po lastnih besedah spil dva kozarčka žgane pijače. Foto: STA ,

Državni sekretar pri "kralju banan"

Aprila 2020 je takratni državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Franc Breznik v službenem avtomobilu vozil prehitro in pod vplivom alkohola. Policija ga je kaznovala s 600 evri in 16 kazenskimi točkami. Službeni avtomobil je moral pustiti na izvozu z avtoceste.

Skoraj dva tedna po dogodku je ponudil svoj odstop takratnemu ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu, ki ga je sprejel. Breznik je Hojsa o prekršku obvestil šele, ko je o njem začela poizvedovati novinarka Pop TV.

Breznik je medijem tudi pojasnil, da se je usodnega dne mudil v podjetju Derby Izeta Rastoderja, kjer je urejal donacijo za humanitarne organizacije v njegovi občini Lenart. V podjetju naj bi Breznik po lastnih besedah popil dva kozarčka žgane pijače.

Andrej Vizjak naj bi vozil v vinjenem stanju junija lani, potem ko je že odšel z ministrstva za okolje in prostor. Foto: STA ,

Nekdanji minister

Junija lani naj bi policisti v okolici Brežic ustavili nekdanjega ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka. Ta medijem dogodka ni želel komentirati, policija pa je sporočila, da so v okolici Brežic ustavili voznika, ki so mu izmerili 0,64 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, zaradi česar je ostal brez vozniškega dovoljenja.

Novembra 2015 so policisti ustavili ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, ki se je vračal s koncerta svoje rock skupine v Škofji Loki. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat v mejah dovoljene koncentracije. Kasneje se je izkazalo, da so policisti Koprivnikarja ustavili načrtno, potem ko je bil v času policijske stavke kritičen do njih. Pet policistov je zato dobilo odpoved.