Peter Vilfan odgovarja na pikre besede predsednika KZS: Žalostno in pod nivojem funkcije, ki jo gospod opravlja!

Nekdanji vrhunski košarkar, trener in komentator košarkarskega dogajanja Peter Vilfan je v zapisu na omrežju Facebook najprej izpostavil, da v vseh svojih izjavah, komentarjih in zapisih o slovenski košarkarski reprezentanci, nikoli ni uporabil niti besedne zveze predsednik KZS, še manj pa njegovo ime in priimek, kaj šele, da bi omenjal člane njegove družine.

"Govoril in pisal sem izključno o selektorju in svojem videnju njegovega dela! Ker so me o tem spraševali! Ker so želeli moje mnenje! Ker sem vedno in bom vedno povedal tisto, kar mislim!"

Verjetno ga je zbodel odgovor Erjavca na vprašanje novinarja Večera: "Saj ne gre za spor preko medijev. Gre za to, da so z ene strani kritike, jaz pa vam objektivno razlagam, kako je v zvezi. Jaz na kritike ne morem odgovarjati enako, kot so podane - polno je torej nekih čustev in obtoževanj. Jaz si s svojega položaja tega niti ne morem privoščiti, pa tudi sicer se nikdar ne spuščam na osebno raven. Dejstvo je, da jaz imam Vilfanovo številko in on ima mojo. Če bi mi želel kaj povedati, bi mi verjetno že. Sam ga pa tudi ne nameravam spraševati, zakaj to javno počne. Kot rečeno - ima pravico, saj je ugledno košarkarsko ime. Bi pa po drugi strani pričakoval, da bi v prejšnji sezoni ravno tako udaril po Cedeviti Olimpiji, v kateri je bil športni direktor njegov zet (Vlatko Ilievski, op. a.), pa tega nismo slišali. Pa saj ne, da bi si želel. Sem tudi vesel, da ni - Olimpija je imela smolo, slabo sezono, in ni treba samo kritizirati. A ne zdi se mi, da za vse veljajo isti vatli. Sprašujem se, zakaj je to potrebno? Name in na košarkarsko zvezo kot celoto bi imelo veliko večji učinek, če bi me poklical po telefonu ali povabil na kavo in podal svoje mišljenje. Kar pa seveda ne pomeni, da nima pravice do javne kritike. Njegova beseda pa tudi ima neko težo, jasno."

V nadaljevanju zapisa na Facebooku se je Vilfan ustavil pri očitkih Erjavca, češ da bi ta "pričakoval, da bi Vilfan v prejšnji sezoni ravno tako udaril po Cedeviti Olimpiji, v kateri je bil športni direktor njegov zet (Vlatko Ilievski, op. a.), pa tega nismo slišali".

"O svoji kritiki ali pomanjkanju kritike do Olimpije ne bom razpravljal!," je jasen Vilfan. "Cedevita Olimpija (že ime to pove) in slovenska reprezentanca se pač zelo razlikujeta! Reprezentanca je naša, slovenska, zanjo vsi navijamo, je naš ponos in jo doživljamo na čisto poseben način! Jaz še bolj! Kot svojo! Nenazadnje sem bil njen prvi kapetan in jo aktivno v različnih vlogah spremljam od prvega dne!"

Močno brani svojega zeta Vlatka Ilievskega. "On je del moje družine, kot so to moja žena, hčerka in dva vnuka! Če si imamo kaj povedati, to storimo doma! Njegovo omenjanje pa je čisto navadno odvračanje pozornosti in branjenje nečesa, česar se ne da braniti! Žalostno in pod nivojem funkcije, ki jo gospod opravlja!"

