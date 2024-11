Slovenska košarkarska reprezentanca si je v ponedeljek v Kopru zagotovila mesto na evropskem prvenstvu, ki ga bodo prihodnje leto gostili Ciper, Latvija, Poljska in Finska. Slovenci so po preobratu s 83:82 odpravili Portugalce, a s svojo predstavo vnovič nikakor niso prepričali slovenskih navijačev.

Slovenski košarkar Edo Murić se lahko po ponedeljkovi tekmi s Portugalsko ponaša z novim nazivom rekorder, saj je s svojim 91. uradnim nastopom za reprezentanco z vrha lestvice po številu uradnih nastopov izrinil Gorana Dragića. Ljubljančan, ki je ob odsotnosti Luke Dončića kapetan izbrane vrste, je v ponedeljek s soigralci prišel do dramatične zmage nad Portugalsko (83:82), ravno v zaključku pa je s skokom po metu Portugalcev zapečatil usodo tekme, po kateri je Slovenija ob "pomoči" Izraela "dvignila vozovnico za svoj 15. EuroBasket.

"Ni nam šlo, a na fante sem res ponosen. Kljub vsemu smo ostali skupaj, vztrajali in v zaključku nismo bili tako živčni, kot smo ponavadi. Danes že vsak zna igrati košarko, treba je dati vse od sebe, biti pošten. Vesel sem, da smo ohranili mirne glave in da nam je uspelo zmagati, kar je najpomembnejše. Zmaga je na koncu zmaga, uvrstili smo se na Eurobasket, tako da gremo zdaj lahko mirnih glav nazaj v klube," je v prvem komentarju po tekmi dejal Murić, ki mu je ob posebnem dosežku na socialnih omrežjih z aplavzom čestital tudi Dončić.

Edu Muriću so po koncu tekme čestitali tudi soigralci. Foto: Aleš Fevžer

Poziv navijačem

Kljub zmagi pa se dan po tekmi s Portugalsko govori o vsem drugem kot o uspehu Slovenije. Slovenski košarkarji namreč po petkovi katastrofi v Almadi tudi v ponedeljek niso navdušili s svojo predstavo. Nasprotno, Slovenija je bila v večini elementov košarkarske igre neprepričljiva in na koncu po zaslugi izkušenj Klemna Prepeliča in v zaključku Jake Blažiča, predvsem pa s pomočjo zvrhane mere sreče prišla do pomembne zmage.

"Portugalska zna dobro igrati košarko, ljudje, ki vidijo to ime, pomislijo, da gre za 'eksota', a temu ni več tako. Ti fantje so si zaslužili spoštovanje, res igrajo dobro košarko, borijo se pod košem. Psihično je bilo res težko, nekako smo vsi pričakovali lahko tekmo, potem pa smo tekmo slabo odprli, nekako ni steklo in s tem je prišla tudi živčnost. Fantom sem dejal, da moramo ostati mirni, tudi oni so dali vse od sebe. Portugalci so igrali lepšo košarko od nas, a na koncu je zmagala kvaliteta in tega sem res vesel," je povedal Murić, ki se je navezal tudi na petkov poraz.

"V petek sem odigral pod vsako kritiko," je dejal Murić. Foto: www.alesfevzer.com

"V petek sem odigral pod vsako kritiko, trenutno ne razumem nekaj stvari pri nas starejših, ki bi morali prevzeti nekaj več odgovornosti in na koncu tudi dobiti nekaj več igre, a ima vsak pač svoje ideje. Jaz bom dal vedno vse od sebe, ne glede na to, koliko časa sem na parketu, a mislim, da je v ključnih trenutkih zadeva na nas starejših, izkušenejših. Prva tekma proti Portugalski je bila res pod vsako kritiko, pljuvanje in kritike smo si zaslužili. Mislili smo, da bomo lahko zmagali, a smo dobili dobro zaušnico. Tudi tokrat je bilo blizu, a nismo odnehali. Hvala vsem navijačem, ki so nas podprli, sicer sem si želel polne dvorane, a je bilo to v zadnjih nekaj oknih kar stalnica. Tudi tukaj ni v redu, če hočejo ljudje gledati dobro košarko, naj nas podprejo, naj napolnijo dvorane, ki so drugod polne, in tako bi moralo biti tudi pri nas," je še dodal Murić.

Blažič: Verjamem, da bo poleti vse drugače

Luknjasto igro Slovenije sta v ponedeljek še najbolj skušala krpati Klemen Prepelič, ki je dosegel 31 točk, ob njegovi utrujenosti pa se je v zaključku dvignil še Jaka Blažič, ki je selektorju ob eni izmed minut odmora tudi dejal, da si želi pomagati s svojimi izkušnjami. To je na koncu tudi storil in bil eden izmed glavnih kreatorjev slovenskega preobrata. "Vsak tak poraz, kot smo ga doživeli v petek, malce zatrese ekipni duh in samozavest, v takem krču smo, če izvzamemo Prepeliča, začeli tudi drugo tekmo. Celoten prvi polčas se nismo mogli sprostiti, a smo nato v drugem polčasu prav reagirali. Čeprav smo tudi tam napravili ogromno napak, smo s požrtvovalno igro obrnili rezultat, tako da sem vesel tega," je dejal Blažič.

Blažič je vseh svojih 15 točk dosegel v drugem polčasu. Foto: www.alesfevzer.com

"Po zmagi je vzdušje vedno čudovito, po porazih je seveda težje. V teh kvalifikacijskih oknih so pri nas ves čas prisotne neke menjave, rotacije, a mislim, da je ta drugi polčas pokazatelj, da znamo stopiti skupaj in dobiti takšne tekme. Igra ni bila popolna, ta zgodba se ponavlja iz leta v leto, saj v kvalifikacijskih oknih ne igramo najboljše košarke. Pomembno pa je, da se uvrščamo na velika tekmovanja. Verjamem, da bo poleti vse drugače," je še dodal Blažič.

"Verjamem, da je nam starejšim ob takšnih predstavah še toliko težje, ker vemo, kako težko je priti do velikih tekmovanj," je dejal Prepelič. Foto: www.alesfevzer.com

Če je precej enodimenzionalno igro Slovenije tako v zaključku vlekel Blažič, je pred njim to počel Prepelič, ki je po tekmi tudi opozoril na preveliko zanašanje na individualne kvalitete posameznikov. "Ko je tukaj Luka Dončić, je to normalno. Njemu je treba dati žogo, da lahko kreira, da nas zaposli, trenutno pa njega nimamo. Tokrat sva bila v ospredju jaz in na koncu Jaka Blažič, a midva nisva takšen tip igralca, tu je na trenerskem štabu, da napravi nekaj, da nam bo lažje predvsem v napadu. Mislim, da je naša ekipa zelo talentirana, prihajajo novi igralci. Verjamem, da bodo dobili še nekaj več priložnosti, si jo mora pa vsak prislužiti. Verjamem, da je nam starejšim ob takšnih predstavah še toliko težje, ker vemo, kako težko je priti do velikih tekmovanj," je še dodal Prepelič.

Slovenija je po dveh kvalifikacijskih oknih pri treh zmagah in porazu ter si je tako kot Izrael že zagotovila mesto na EuroBasketu 2025. V zadnjem oknu Slovence februarja čakata še gostovanji pri Izraelu in Ukrajini, bo pa tudi to okno ob neprepričljivih slovenskih predstavah in številnih črnih pikah v zadnjem obdobju še kako pomembno.

