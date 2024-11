Kaj na dogajanje odgovarja vodstvo KZS?

"Ne razumem vprašanja oziroma kakšno je to sploh vprašanje," se je s ciničnim nasmeškom po ponedeljkovi zmagi Slovenije nad Portugalsko (83:82) na naše vprašanje o pritiskih javnosti in medijev glede odstopa in spremembe na selektorskem mestu odzval Aleksander Sekulić. "Niti ne vem oziroma ne spremljam, kaj se dogaja v javnosti in medijih," je na podvprašanje, če ne sledi dogajanju v medijih, še dodal slovenski selektor.

Ta je sicer Slovenijo s tretjo zmago v kvalifikacijah popeljal do uvrstitve na EuroBasket prihodnje leto, a bolj kot to v oči bodeta predstavi, ki so jih v Kopru in še bolj pred tem v petek v Almadi prikazali slovenski košarkarji. In medtem ko je bil Sekulić v svojem odgovoru zelo skop, je bil ob vprašanju, ali trenerski štab še uživa zaupanje igralcev in ali je ekipa še tako homogena kot v preteklosti, bolj zgovoren Jaka Blažič. "Selektor je tu, da pomaga ekipi, imamo zaupanje vanj, ne more pa biti ves čas evforično stanje, vzponi in padci so normalni. Odgovornost vseh nas je, da dajemo največ za Slovenijo tako na treningih kot na tekmah," je dejal Blažič.

Erjavec za Sportklub: Nič se ni spremenilo

Nezadovoljstva velikega števila navijačev tako ni pomirila niti tesna zmaga nad Portugalsko, ki je še toliko bolj razkrila vrzeli v slovenski igri, ki so bile sicer močno odkrite že po povsem ponesrečenem poletnem nastopu na kvalifikacijah za olimpijske igre. O mnenju vodstva Košarkarske zveze Slovenije (KZS) o nastali situaciji pa je v torek za Sportklub spregovoril predsednik KZS Matej Erjavec.

Matej Erjavec in Aleksander Sekulić Foto: www.alesfevzer.com

"Košarkarska zveza Slovenije je, vsaj po mojem vedenju, edina panožna zveza, katere predsednik se mora po vsaki tekmi, ne glede na rezultat, izrekati o podpori selektorju, ki je bil imenovan za določeno obdobje in ima sklenjeno pogodbo. Nič se ni spremenilo. Slovenija je zmagala. Uvrstili smo se na EuroBasket. Res je, tekma ni bila lepa, a cilj je izpolnjen," je za Sportklub dejal Erjavec, ki je sicer v ponedeljek tekmo v koprski Bonifiki spremljal iz prve vrste in ob potezah košarkarjev na parketu večkrat povesil pogled.

"Ko dajemo podporo, jo dajemo z razlogom. Ko jo jemljemo, jo jemljemo z razlogom. Odzivamo se. Tudi štab smo že dopolnili. Pogovarjamo se tudi s košarkarji. Nismo slepi in gluhi. Ne sedimo v slonokoščenem stolpu, v katerem se ne bi menili za igralce," je za Sportklub še dodal Erjavec.

