Ponoči zagorelo v zbirnem centru za odpadke

Ponoči je zagorelo v zbirnem centru za odpadke Suhadole v občini Komenda. Gasilci so požar že lokalizirali in omejili, zaradi obsežnosti požara pa bo intervencija trajala dlje časa. Na občini Komenda zagotavljajo, da je požar pod nadzorom in ne predstavlja nevarnosti za občane.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so bili gasilci o požaru obveščeni malo čez polnoč. Po prvih informacijah pri gašenju požara sodeluje devet gasilskih enot s 103 gasilci in 24 gasilskimi vozili. Zagorelo je v hali skladiščenih odpadkov, požar pa so gasilci takoj po prihodu na kraj lokalizirali in omejili. Zaradi obsežnosti požara pa bo intervencija trajala dlje časa.

"Po prvih zbranih podatkih je zagorelo v hali, kjer so bile spravljene balez ostanki po sortiranju odpadkov," so sporočili s policije. Po njihovih podatkih v požaru ni bil poškodovan nihče.

Za nemoteno oskrbo z vodo na hidrantnem omrežju in območju požara sodeluje Komunalno podjetje Kamnik, za zavarovanje območja skrbita policista PP Kamnik, so še zapisali. Kraj požara sta si ogledala tudi župan Komende Stanislav Poglajen in župan Kamnika Matej Slapar. Kot zagotavlja Poglajen, je intervencija pod nadzorom ter v fazi gašenja in ne predstavlja nevarnosti za občane.

Več informacij bodo podali na novinarski konferenci na sedežu Občine Komenda ob 10. uri.

Foto: PGD Moste