Danes razprava o staležu medveda in vmešavanju premierja v strokovne odločitve

Ministrstvo za naravne vire in prostor je sredi aprila izdalo odločbo z dovoljenjem za odvzem 230 rjavih medvedov iz narave.

Na zahtevo poslanske skupine NSi bo danes skupna seja parlamentarnih odborov za kmetijstvo in za okolje, na kateri bodo govorili o vedno večjem staležu rjavega medveda v državi. Kot izhaja iz sklica seje, bodo spregovorili tudi o vmešavanju predsednika vlade Roberta Goloba v strokovne odločitve neodvisnih institucij.

Poslanka NSi Iva Dimic je v predstavitvi zahteve za skupno sejo parlamentarnih odborov za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter za okolje in prostor pojasnila, da je nujno učinkovito upravljanje populacije divjih zveri, njihov stalež pa je treba vrniti na stanje izpred 30 let.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je sredi aprila izdalo odločbo z dovoljenjem za odvzem 230 rjavih medvedov iz narave. Premier Golob je slab teden po izdaji odločbe ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana pozval, naj vse odločbe na to temo zamrzne, vlada pa se vprašanju ustreznosti trenutno predvidenega odvzema zveri iz narave spet posveti.

Nevladne organizacije: Odločitev ministrstva predstavlja kršitev slovenske in evropske zakonodaje

Dan zatem je minister na srečanju premierju pojasnil argumente za sprejeto odločitev. Odločba ministrstva ostaja v veljavi, so pa na ministrstvu za maj napovedali širši posvet o razsežnostih problematike upravljanja zveri v prihodnje.

Odločitev ministrstva po oceni slovenskih nevladnih organizacijah predstavlja kršitev slovenske in evropske zakonodaje. Na to so v javnem pismu opozorili tudi Evropsko komisijo in Evropski parlament.

Italijanski minister za okolje Gilberto Pichetto Fratin je medtem aprila napovedal, da bo za sprejem nekaj medvedov s Trentinskega zaprosil slovenske oblasti. Kot so v preteklih dneh pojasnili na ministrstvu, uradne pobude še niso prejeli. Če jo bodo, se bo Brežan z italijanskim kolegom najprej pogovoril. "Veliko možnosti je, kako vladi dveh držav učinkovito in v duhu dobrih sosedskih odnosov sodelujeta," so dodali.