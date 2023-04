Nov napad medveda

Danes v jutranjih urah je medved napadel sprehajalca s psom. Presenetil ga je v kraju Vrh nad Želimljami, kjer so sekali drevesa. O dogodku so obvestili Občino Škofljica, ki je nemudoma obvestila Lovsko družino Škofljica in ministrstvo za naravne vire in prostor. Medved se je po dogodku umaknil. Napadeni na srečo ni huje poškodovan, piše občina Škofljica na svoji spletni strani.

Prejšnji teden v torek, 18. aprila, so na cesti med Škofljico in Turjakom obravnavali dva primera trka osebnega avtomobila v medveda. Eden je poginil, drugi pa je preživel in pobegnil v gozd. Policisti so ob tem ponovno pozvali ljudi k previdnosti, če pridejo v stik z medvedom.

Zavod za gozdove Slovenija opozarja, da medvede srečujemo predvsem spomladi, ko medvedi prekinejo zimski počitek, v naravi pa se giblje tudi več ljudi, ali pa poleti in jeseni, ko je v gozdovih veliko nabiralcev gozdnih sadežev, plodov in gob. Pri obiskovanju narave na območju medvedove prisotnosti je treba upoštevati priporočila, s katerimi lahko v veliki meri zagotovimo, da se z medvedom ne srečamo ali pa se bo morebitno srečanje končalo brez slabih posledic za človeka ali medveda. Dodajajo, da so srečanja med človekom in medvedom v naravi redka, saj je medved previdna žival, ki se človeku praviloma izogiba. Ob redkih priložnostih se srečanju ne moremo izogniti, še posebej kadar medved naše prisotnosti ni zaznal in se umaknil, še preden smo ga opazili tudi mi.