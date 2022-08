Rekord še ni padel: letos v Sloveniji pobili že 149 medvedov

V zadnjih petih letih so pristojni največ škodnih primerov zaradi napadov rjavega medveda na premoženje ljudi pri nas našteli lani. Skupno 506, ocenjena škoda pa je znašala dobrih 200 tisoč evrov. Letos do konca julija je bilo škodnih primerov 128, ocenjena škoda pa okoli 50 tisoč evrov, kažejo podatki Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS).

Rjavi medved pri nas spada med zaščitene živalske vrste, število medvedov pa se je po ocenah stroke v zadnjih letih povečevalo. Z namenom zmanjšanja konfliktov s človekom ministrstvo za okolje in prostor odstrel rjavega medveda dovoljuje z izdajanjem posebnih dovoljenj.

Za letošnje leto je ministrstvo februarja izdalo dovoljenje, s katerim je za obdobje do 30. septembra letos dovolilo odstrel 222 rjavih medvedov, s čimer bi se število medvedov pri nas glede na ocene zmanjšalo na okoli 800.

Nevladne organizacije proti odstrelu

A v zvezi z izdanim dovoljenjem je nevladna organizacija Alpe Adria Green sprožila upravni spor, zaradi česar je upravno sodišče marca z začasno odredbo zadržalo dovoljenje, junija letos pa odločilo, da tožba ni utemeljena in jo je zavrnilo.

Do zaustavitve odstrela s strani upravnega sodišča je bilo letos v skladu z omenjenim dovoljenjem ministrstva odstreljenih 85 medvedov, po pravnomočnosti odločitve sodišča pa nato do 16. avgusta letos skupno 149 medvedov, so za STA pojasnili na ZGS.

Poleg tega je bilo po drugih dovoljenjih letos odstreljenih še pet medvedov, dodatno pa so pristojni zabeležili še 13 primerov izgub rjavega medveda, kjer so zajeti pogini zaradi na primer trkov z vozili ali zaradi neznanih razlogov. Skupno je celoten odvzem rjavega medveda iz narave pri nas letos do vključno 16. avgusta tako znašal 167 rjavih medvedov.

Rekordno leto 2019

To je več kot lani v celotnem letu, ko je bilo iz narave odvzetih 148 medvedov. Še manj jih je bilo odvzetih leto prej, in sicer 99, v letu 2019 je ta številka znašala 183, v letu 2018 pa je bilo iz narave odvzetih 153 medvedov, kažejo podatki ZGS.

Različne so tudi številke glede evidentiranih škodnih primerov po medvedih. Leta 2018 jih je bilo 191, ocenjena škoda pa je znašala dobrih 75 tisoč evrov, v letu 2019 jih je bilo 449, ocenjena škoda pa je znašala nekaj manj kot 164 tisoč evrov. Številke so bile nato leta 2020 nižje, in sicer 313 škodnih primerov in za nekaj manj kot 113 tisoč evrov ocenjene škode, lani pa nato, kot omenjeno, najvišje v zadnjih petih letih.

Medvedi največ škode povzročajo z napadi na drobnico in v čebelarstvu.