Novo strankarsko kadrovanje ministra SMC?

Čeprav Dragici Hržica šele januarja 2021 poteče mandat glavne inšpektorice na Inšpektoratu RS za okolje in prostor (Irsop), naj bi minister za okolje in prostor Simon Zajc iz SMC v kratkem vladi predlagal, da jo zamenja. Predlagal naj bi, da na položaj imenujejo njegovega strankarskega kolega, do lani poslanca Dragana Matića.

Po lanskem koncu poslanskega mandata se je Dragan Matić vrnil v Arhiv RS. Če bo vlada Marjana Šarca soglašala s predlogom ministra Zajca, pa naj bi zdaj prevzel vodenje okoljskega inšpektorata. Foto: STA Dragica Hržica je od januarja 2016 glavna inšpektorica na Inšpektoratu RS za okolje in prostor (IRSOP). A leto in pol pred koncem mandata se ji očitno trese stolček.

Minister za okolje Simon Zajc, ki je položaj zasedel marca in do zdaj ni javno komentiral dela Hržice, po naših informacijah načrtuje zamenjavo. Kot navedeno, naj bi jo vladi Marjana Šarca predlagal, da jo nadomestil Dragan Matić. Ta je po izobrazbi doktor zgodovinskih znanosti, več let je vodil Arhiv Republike Slovenije, med letoma 2014 in 2018 je bil poslanec SMC. Po lanskem koncu mandata je spet zaposlen v državnem arhivu.

Kaj pa reference?

Informacije preverjamo pri okoljskem ministrstvu, sprašujemo tudi, kakšni so razlogi za menjavo in kakšne so reference Matića za to delovno mesto. Vsaj po javno dostopnih podatkih nima referenc z okoljskega področja, kar je razvidno iz zgornjega opisa izobrazbe in delovnih izkušenj.

Hržica, ki trenutno zaseda položaj, je po izobrazbi univerzitetna diplomirana inženirka kemijske tehnologije, pred imenovanjem na trenutni položaj je imela 15 let izkušenj kot okoljska inšpektorica. Pred prihodom na inšpektorat je delala v gospodarstvu kot razvojni inženir in kot vodja kakovosti in laboratorija, so ob imenovanju navedli na vladi.

Tu omenimo, da je Matić v začetku julija na družbenem omrežju Facebook delil intervju z ministrom Zajcem, ob tem pa pripisal, da ga "dobro delo ministra Zajca navdaja z upravičenim pričakovanjem, da bomo znali rešiti okoljske izzive".

Imenovanje Kozlovičeve zamaknile volitve

Lilijano Kozlovič so konec maja imenovali za vršilko dolžnosti Arso za pol leta. Sledi razpis za generalnega direktorja. Foto: STA Spomladi je Zajc na podoben način na čelo Agencije RS za okolje postavil članico SMC Lilijano Kozlovič, v prejšnjem mandatu generalno sekretarko vlade Mira Cerarja.

Agencijo je v začetku leta kot vršilec dolžnosti vodil Gregor Sluga, ki se mu je sredi maja iztekel mandat. Nekaj dni pred iztekom smo poročali, da okoljski minister Zajc namerava na mesto imenovati Kozlovičevo, a vlada nato predloga tisti teden ni obravnavala. Bil je namreč teden pred evropskimi volitvami.

Le nekaj dni po volitvah pa je vlada sprejela sklep in Kozlovičevi podelila šestmesečni mandat vršilke dolžnosti (tega lahko podelijo brez natečaja).

V obrazložitvi imenovanja so na vladi zapisali: "Mag. Lilijana Kozlovič je magistra prava, ima bogate izkušnje z vodenjem v državni upravi. Med drugim je bila načelnica Upravne enote Koper, poslanka Državnega zbora RS in generalna sekretarka Vlade RS."