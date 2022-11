Po Dalmaciji tavajo še nevidene zveri, ne bojijo se ljudi in so nenasitne

Nenavadno agresivni volkovi oziroma "volkodlaki", kot jim pravijo domačini, šlo naj bi za do zdaj še neopaženo križano vrsto, so po poročanju Slobodne Dalmacije resnična grožnja na območju vasi Podina in Zabiokovo. Številni tamkajšnji prebivalci in pastirji vse pogosteje prijavljajo, da jim omenjene "hibridne zveri" ubijajo pse, ovce in druge domače živali.

Pastirji trdijo, da so škode vsakodnevne, pa naj gre za volkove ali njihove gensko spremenjene sorodnike. Strinjajo se, da je treba takšnemu tihemu pristopu do plenilcev in škode, ki jo povzročajo, nujno narediti konec.

Upravičeno se sprašujejo, ali živino redijo za krmo volkov. "Če po sreči najdemo njihove posmrtne ostanke, morda dobimo kakšno kuno odškodnine. Pojedene ovce nam nihče ne more plačati," poudarjajo tamkajšnji pastirji. Na srečo jih ima večina pastirske pse, tako da se lahko čim bolje kosajo z lačnimi dinarskimi zvermi.

Od 17 križancev, zabeleženih na Hrvaškem, jih je v Dalmaciji 16. Trdijo, da je število še toliko večje, ker so na obmejnem območju z Bosno in Hercegovino, od koder jih pride čez Dinaro največ. To je še posebej očitno v Civljanih, vasi blizu izvira reke Cetine, kjer pastirji pogosto srečajo nenavadne volkove.

Kako se razlikujejo od volkov?

Od volkov se razlikujejo po barvi in celo ušesih, ki so bila pri nekaterih posameznikih spuščena. Premikali so se v tropih skupaj z volkovi. Živinorejci trdijo, da trenutno na njihovem območju živi pet ali šest tropov volkov. Ali so med njimi tudi mutanti, je težko odgovoriti.

Da gre za prave ubijalske stroje, se pokaže tako, da se te živali približajo hišam. Ljudje se ne morejo načuditi, da so se zveri tako opogumile, da v svoji nenasitnosti in agresivnosti ubijejo celo pse.

Gre za velike ubijalske zveri, za katere sploh ne vedo, kdo so in od kod so. Po mnenju tistih, ki so jih videli, gre za kombinacijo gena volčje lakote in pasje radovednosti. Omenjene živali se ne bojijo ničesar, torej ne bežijo pred človekom kot navadni volkovi, kar lahko pripišemo predvsem pasjim genom. In kar je najhuje, nenasitne so, nimajo miru, nenehno se preganjajo.