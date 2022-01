Volčja luna bo svetila tri dni. Tako lahko vpliva tudi na spanec. #foto

Na nebu je 17. januarja zasijala prva polna luna v letošnjem letu, ki bo nebo krasila tri dni. Nadeli so ji več imen, med najbolj znanimi je volčja luna, saj naj bi v tem času volkovi še bolj zavijali in tulili v Zemljin naravni satelit.

Prvo polno luno leta 2022 je spremljala svetla zvezda Poluks, najsvetlejša zvezda v ozvezdju Dvojčkov. Vidna sta bila tudi planeta Jupiter in Saturn, pozneje še Venera in Mars, navaja portal MMC RTVSLO. Nočno nebo bo tri dni razsvetljevala luna, ki pa nosi več imen.

Mraz in lakota

Eno od bolj znanih poimenovanj je volčja luna. Ameriški staroselci naj bi v tem času zunaj vasi slišali, kako volkovi ponoči zavijajo in tulijo v Zemljin naravni satelit. Verjeli so, da razlog tiči v mrazu in lakoti teh živali.

To luno so sicer poimenovali tudi ledena luna, so zapisali pri Nasi, kjer spodbujajo, da ljudje še izkoristijo zgodnje sončne zahode in pozne vzhode ter uživajo v "čudežih neba". Foto: Reuters

Na ozemlju Evrope so jo v predkrščanskih časih oklicali luna po prazniku ob zimskem solsticiju jule, ponekod je dobila tudi ime stara luna, luna pozdravov in duhovna luna – vsa poimenovanja se običajno nanašajo na nizke zimske temperature in dobrodošlico novega leta.

January's #fullmoon is the Wolf Moon, Ice Moon, or the Moon after Yule.

The #WolfMoon was named by both Europeans and Native Americans because of the lupine howling that haunted midwinter pic.twitter.com/XAHv8rrvNg — seanchaidh (@StephenGeoRae) January 16, 2022

S pojavom prve lune v letu je povezanih veliko praznovanj, med drugim po hindujskem koledarju ta luna sovpada z zadnjim dnem 8-dnevnega praznovanja boginje Šakambhari. V tem času je pomembno predvsem kopanje v indijskih svetih vodah.

Ta luna je tudi na sredini 12. meseca po kitajskem lunarnem koledarju. Foto: Reuters

Manj trdnega spanca in več prigrizkov

Na dan polne lune naj bi ljudje povprečno spali 30 minut manj trdnega spanca brez sanj. Ta namreč vpliva tudi na počutje in tek – ker zmoti spanec, se sprošča manj hormona leptina, ki daje občutek sitosti, tako pa se poveča želja po prigrizkih.

Naslednja polna luna, znana tudi kot snežena luna, je napovedana za 16. februar. Foto: Reuters