Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Torek,
14. 10. 2025,
8.28

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Donald Trump Luna Elon Musk raketa Space X

Torek, 14. 10. 2025, 8.28

21 minut

Nov polet raketnega sistema Starship: kmalu tudi s človeško posadko #video

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Raketni sistem Starship podjetja SpaceX je uspešno opravil svoj 11. testni polet, je v ponedeljek sporočilo zasebno vesoljsko podjetje milijarderja Elona Muska. Polet so opisali kot vznemirljiv. ZDA želijo s sistemom Starship organizirati polet s človeško posadko na Luno, SpaceX pa v prihodnosti načrtuje tudi misije na Mars.

Starship, največji raketni sistem, ki je bil kadarkoli zgrajen, je v ponedeljek pozno popoldne po lokalnem času vzletel z izstrelišča Starbase v Teksasu blizu meje med ZDA in Mehiko, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Spodnji del rakete oz. pospeševalnik je v skladu z načrti nato pristal v Mehiškem zalivu, raketa Starship pa je na kratko poletela v vesolje in opravila več načrtovanih preizkusov, med drugim so testirali sistem za izstreljevanje satelitov. Raketa je nato padla v Indijski ocean, prav tako v skladu z načrti.

Zadnji testni polet 

Ponedeljkov testni polet naj bi bil zadnji za to generacijo prototipov rakete Starship. Naslednjega bodo izvedli z novim modelom, različico 3, je sporočilo podjetje SpaceX, ki je zadnja dva preizkusna poleta sistema Starship označilo za velik uspeh.

Uspešni preizkusi v zadnjih mesecih so sledili nizu neuspehov, zaradi katerih so se pojavili dvomi o uspehu projekta Starship ali vsaj o časovnici, ki so jo predvidele ameriške oblasti in znanstvena skupnost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriška vesoljska agencija Nasa namreč želi v sodelovanju s podjetjem SpaceX organizirati polet astronavtov na Luno do leta 2027, projekt Starship pa je pri tem ključnega pomena. Musk je za razvoj prilagojene različice rakete Starship, s katero bi lahko pristali na Luni, dobil več milijard dolarjev zveznega financiranja.

Trump pritiska na Naso 

Predsednik ZDA Donald Trump pri tem pritiska na Naso, medtem ko se na polet na Luno s človeško posadko intenzivno pripravlja tudi Kitajska, znanstveniki v ZDA pa opozarjajo, da bo ameriški projekt za predvideno časovnico - in tudi za Kitajsko - verjetno zaostal več let.

Vršilec dolžnosti upravitelja Nase in ameriški minister za promet Sean Duffy sicer vztraja, da bodo ZDA "zmagale v drugi vesoljski tekmi", in je pred kratkim zavrnil domnevo, da bi Kitajska lahko prva dosegla cilj, še poroča AFP.

Elon Musk, Tesla
Novice Podjetju Space X znova ni uspelo. Musk: Pospešili bomo.
Svetlobni pojav
Novice Nad Slovenijo je nastal nenavaden svetlobni pojav #foto #video
Raketa Starship
Novice Atrakcija na nebu: Muskova raketa poletela in eksplodirala #video
Donald Trump Luna Elon Musk raketa Space X
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.