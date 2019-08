Pri Kočevju trop volkov pokončal najmanj 20 ovac #foto

V Željnah pri Kočevju je ponoči trop volkov pokončal najmanj 20 ovac. "To se je zgodilo v neposredni bližini naselja in otroškega igrišča," so sporočili iz Civilne iniciative Aktivna Kočevska.

"Cveto Štimec ima čredo ovac na vzorno ograjenem pašniku. Ograja je visoka tudi več kot dva metra in je dodatno varovana z električnim pastirjem," so zapisali in navedli, da je "trop volkov pokončal najmanj 20 ovac". Točnega števila še ne vedo, ker se je čreda razbežala in poškodovane ovce še iščejo.

V civilni iniciativi so oba pristojna ministrstva in vlado pozvali k bolj odločnim ukrepom. "Zanima nas naša varnost in varnost našega premoženja," so izpostavili ter napovedali, da bo "prišlo do upravičenega samoorganiziranja prebivalcev, če učinkovitih ukrepov ne bo".

Minister za okolje in prostor Simon Zajc je prav zaradi problematike napada volkov na rejne živali v petek obiskal Gorenje Novake na Cerkljanskem, Bloke in Kočevje. Na Kočevskem so že pred njegovim obiskom pozivali, naj interventni zakon za odstrel popravijo tako, da bo njegovo izvajanje učinkovito.

V državi je po ocenah okoli 100 volkov, težave z njimi se stopnjujejo, ker se v preteklosti po odločitvi upravnega sodišča ni izvajalo njihovih odvzemov iz narave. Po interventnem zakonu je za odstrel predvidenih 11 volkov po posebnih postopkih, a doslej lovci na njegovih podlagi niso odstrelili še nobenega volka.

