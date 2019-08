Lovci doslej po interventnem zakonu odstrelili 62 medvedov

Lovci so po zakonu o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave do vključno četrtka odstrelili 62 medvedov in nobenega volka, so pojasnili na Zavodu za gozdove Slovenije. Po zakonu, ki je začel veljati konec junija, lahko sicer iz narave odvzamejo 175 medvedov in 11 volkov.

V državi je po ocenah okoli tisoč medvedov in sto volkov, prebivalcem območij, na katerih so se zveri prenamnožile ali jih prej ni bilo, pa največ preglavic povzroča volk. Napadi na pašne živali so čedalje pogostejši, volkovi pa se ponekod pojavljajo tudi podnevi in se človeka ne bojijo.

Napadalni volkovi

Volkovi so do konca junija po podatkih zavoda za gozdove napadli 516 živali: 435 glav drobnice, 30 govedi, 30 konj, dva osla, 17 drugih domačih živali in še dve drugi živali. To je več kot dvakrat toliko kot lani v tem obdobju. Volkovi so namreč do konca junija lani napadli 243 živali: 207 glav drobnice, 26 govedi, šest konj, dva osla in dve drugi domači živali.

Zavod je do konca junija ocenil škodo v 406 primerih, ta znaša 312.720 evrov. Odškodnine sicer po veljavni zakonodaji izplačuje Agencija RS za okolje.

Območje volkov se širi

Na območju občin Železniki, Gorenja vas-Poljane in Cerkno, kjer doslej niso imeli volka, zdaj pa sta po ocenah tam dva tropa, je izdana izredna odločba za odstrel enega volka, odstrela pa še ni bilo. Medtem so na območju Blok imeli odločbo za odstrel dveh volkov, ker pa so ustrelili več kot dve leti staro volkuljo, drugega odstrela ne bo. Te odločbe sicer ne spadajo v kvoto interventnega zakona.

Je pa zavod za gozdove po postopku, kot ga določa interventni zakon, pridobil dovoljenje za odstrel enega volka na območju Cerkniške doline. "Škode tekoče spremljamo in v primeru izpolnitve pogojev iz interventnega zakona (ponavljajoče se škode) bomo takoj pridobili mnenje Zavoda RS za varstvo narave za odstrel," so dodali na zavodu.

Na območju občin Železniki, Gorenja vas-Poljane in Cerkno, kjer doslej niso imeli volka, zdaj pa sta po ocenah tam dva tropa, je izdana izredna odločba za odstrel enega volka, do odstrela še ni prišlo. Foto: Getty Images

Interventni zakon zaradi prevelike populacije volkov in medvedov

Vlada je interventni zakon pripravila, ker se odvzem omenjenih zveri iz narave po odločitvi upravnega sodišča ne izvaja, populaciji medveda in volka pa sta se prenamnožili. Zaradi tega se povečujejo škode, med prebivalci na območjih z največjo gostoto zveri ali tam, kjer jih doslej ni bilo, pa je občutek varnosti omajan.

Medtem ko odstrela volkov iz narave v zadnjih treh letih niso izvajali, pa so odvzem medvedov lani jeseni začeli izvajati, a je upravno sodišče januarja zadržalo izvajanje odloka, aprila pa odpravilo njegovo prilogo, v kateri sta določena število in prostorska razporeditev odvzema medvedov iz narave. Do 20. decembra lani je bilo po odloku sicer iz narave odvzetih 44 medvedov, od tega so dva preselili v Francijo.

Odstreli morajo biti upravičeni in utemeljeni

Po interventnem zakonu, ki je povzel načrtovani odvzem iz odloka, lahko lovci iz narave odvzamejo 175 medvedov (še 25 medvedov je predvidenih kot izguba iz drugih vzrokov) in 11 volkov. Odvzem medvedov se lahko vrši do konca aprila 2020, volkov pa do konca januarja 2020 in nato še v septembru 2020.

Ministrstvo za okolje in prostor sicer v sodelovanju s kmetijskim ministrstvom pripravlja nov odlok o odvzemu zveri, ki naj bi po zagotovilih ministrov Simona Zajca in Aleksandre Pivec ustrezal vsem kriterijem in pogojem, ki jih je sodišče zahtevalo, da bodo odloki z odstrelom upravičeni in utemeljeni.