Nov napad volkov na ovce se je zgodil na območju Stare Pokljuke, pobili so tri ovce in poškodovali dve, poroča 24ur.com. Na Zavodu za gozdove Slovenije ob tem mirijo, da ne obstaja verodostojni podatek, da bi kadarkoli in kjerkoli v Sloveniji volk napadel človeka.

V noči na petek so volkovi na Stari Pokljuki pokončali tri in poškodovali še dve ovci, so za 24ur.com potrdili na Zavodu za gozdove Slovenije. Pred tednom dni sta se nedaleč stran, v bližini Krnice, zgodila dva napada, ubite so bile štiri ovce. Na območju Primorske se je sicer letos v primerjavi z lani število napadov početverilo.

Na Zavodu za gozdove Slovenije ob tem mirijo, da "odkar obstajajo verodostojni podatki, ne obstajajo informacije, da bi na območju Slovenije kjerkoli in kadarkoli volk napadel človeka". Zato pa so pogosti napadi na pašne živali, še posebej tam, kjer so te slabo zaščitene.