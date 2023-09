Čreda ovac pojedla sto kilogramov konoplje. Pastir začuden nad njihovim vedenjem.

Incident se je zgodil v bližini mesta Almiros v grški regiji Magnezija. Ovce so se, kot je za medij povedal njihov lastnik, začele čudno vesti in kaj kmalu je ugotovil, da je to zato, ker so pojedle velik del pridelka konoplje. Privoščile so si ga v bližnjem rastlinjaku, kjer konopljo gojijo za medicinske namene.

Najprej vročina, potem poplave, zdaj še ovce

Lastnik rastlinjaka je opazil, da so njegovo pridelavo, ki jo je močno poškodovala že nevihta Daniel, zdaj požrle še ovce, ki so zaradi poplav le s težavo našle svežo travo.

"Ne vem, ali naj se smejem ali jočem," je dejal lastnik in povedal, da so veliko proizvodnje izgubili že zaradi nedavnega vročinskega vala, potem zaradi poplav, zdaj pa so pridelek dokončno uničile še ovce. "Ne vem, kaj naj rečem, " je dodal.

Živina v poplavah ostala brez krme

Ovce so tako kot mnoge druge živali trpele po nedavnih smrtonosnih poplavah v osrednji Grčiji. V poplavah, ki so zajele Tesalijo in dele osrednje Grčije, je umrlo več kot sto tisoč živali, pri čemer je župan Tirnavosa Janis Kokuras opozoril, da "če ne bodo uvedeni takojšnji ukrepi, povezani s krmo za živali, bo živina, ki je preživela katastrofo, umrla od lakote".

Naložbe v farmacevtsko konopljo so se v Grčiji v zadnjih letih močno povečale. Medtem ko je bilo mnogo grških kmetov sprva previdnih pri gojenju, je kmalu postalo jasno, da bo gojenje konoplje rešilo številne njihove težave. Januarja 2023 so tako v Eksamilii blizu Korinta slovesno odprli prvi grški obrat za proizvodnjo medicinske konoplje.