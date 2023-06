Nov zaseg v Sloveniji: 543 sadik konoplje odkrili v prirejeni kleti v Mariboru

Policisti Policijske postaje Maribor II so v sredo na podlagi zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost 48-letnemu moškemu, državljanu Srbije, zaradi kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog. Pri osumljenem so opravili hišno preiskavo ter v posebej prirejenem kletnem prostoru našli in zasegli 543 sadik konoplje, več pripomočkov za vzgojo teh rastlin, prav tako so policisti ugotovili neupravičen odjem električne energije, zaradi česar bo vložena tudi kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja tatvine.

Po opravljeni hišni preiskavi in zbranih obvestilih so osumljenega zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po I. odstavku 186. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.