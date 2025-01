Pohodniki jo uberejo kar čez dvorišče. Kako to preprečiti? #pravni nasvet

Zanima me, kako je s tem, da lahko vsi kar hodijo po našem dvorišču, ki vodi do najbližjega gozda, ker so pač tako navajeni? Sedaj sicer že dolgo tega ne dovolimo, a nas nihče ne posluša oz. nas ignorirajo. Ne vem, kam se obrniti s tem problemom? Imamo delavnice in polno delovnih strojev in orodja, pa se nam po dvorišču sprehajajo neki tujci in si ogledujejo, kaj imamo. Smo imeli tudi že tatove. Hvala za pojasnila in nasvet, kaj naj storimo, Mara G.