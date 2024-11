Kupila nov avto, a je imel pokvarjen menjalnik. Zahteva menjavo ali denar nazaj, ampak ... #pravni nasvet

V začetku novembra sem v avtohiši kupila nov avto, za katerega sem odštela 22.200 evrov. Že prvi dan, ko sem se peljala proti Ljubljani, sem ugotovila, da ne dela prestavna ročica, in sicer nikakor ne gre iz tretje v drugo prestavo. Vse druge prestave so delale brezhibno, ob menjavi iz tretje v drugo pa nikakor ni šlo; motor je vrglo v prosti tek, od tam pa ni šlo v drugo, ampak v prvo prestavo. Dan po nakupu sem ga takoj zjutraj odpeljala v Ljubljano na najbližji servis, kjer so potrdili napako. Napako naj bi odpravili v roku približno enega tedna. Kakšne so moje pravice? A jaz kljub odpravljeni napaki ne želim voziti tega avtomobila, saj me je strah, ker se mi je skoraj zgodila nesreča. Ali lahko zahtevam nov avtomobil pri tej avtohiši? Namreč avto, ki ga stalno vozim po mehaničnih delavnicah, že imam doma, starega 13 let. Ali imam pravico zahtevati denar nazaj? Nataša P.