Na mejnih prehodih zastoji proti Hrvaški

Glede na nedavno ponovno odprtje mej za potniški promet je bilo pričakovati, da se bo tudi danes veliko Slovencev odpravilo na Hrvaško. Zastoji so na mejnih prehodih Dragonja, Sočerga, Petrina in Obrežje pri izstopu iz države.

Že v petek popoldne so bile na mejnih prehodih med državama dolge čakalne dobe. V sosednjo državo so pohiteli predvsem tisti, ki imajo tam v lasti nepremičnine.

Kilometer dolg zastoj tovornih vozil je na dolenjski avtocesti na odstavnem pasu pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški.

Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, ki so lažja od osmih ton.

