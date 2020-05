Pahor in Milanović izpostavila uspešno sodelovanje v soočanju z epidemijo

Predsednika Slovenije in Hrvaške, Borut Pahor in Zoran Milanović, sta na današnjem srečanju na Ptuju izpostavila uspešno sodelovanje obeh držav v soočanju z novim koronavirusom, kar je botrovalo tudi zdajšnjemu rahljanju ukrepov in odpiranju meja obeh držav. "To omogoča tako Slovencem kot Hrvatom, da se znova obiščejo," je dejal Pahor.

Po ocenah Boruta Pahorja sta se obe državi zelo dobro spopadali s težavami, ki so se pojavile zaradi pandemije novega koronavirusa. "Vse skupaj kaže na to, da nismo le sosedi, ampak tudi prijatelji, ki se razumemo, si poskušamo pomagati in najdemo rešitve tudi za probleme, s katerimi se doslej nismo srečevali," je, po poročanju STA, povedal slovenski predsednik.

"Zdaj je čas za odpiranje," je dodal Zoran Milanović. "Na Hrvaškem delamo to zelo pogumno in hitro in morda je to edini način," je dodal. Spomnil je, da ima veliko Slovencev na Hrvaškem lastnino, zato je logično, da sta državi med prvimi sprostili medsebojno komunikacijo.

Milanović: Slovenci na Hrvaškem izjemno dobrodošli

Po besedah hrvaškega predsednika so Slovenci na Hrvaškem izjemno dobrodošli, enako pa velja tudi za druge narode. "Živimo od turizma. V interesu nam je, da pride k nam čim več ljudi. Vrata so odprta vsem," je dejal.

Foto: Mediaspeed Pahor je, po poročanju STA, opozoril, da bo po neposredni zdravstveni krizi nastopila socialna in gospodarska kriza. "Enako pomembno bo, da bosta tako obe državi kot celotna EU solidarno, skupno, enotno reševali pomembna vprašanja za blaginjo naših ljudi. Tukaj bo spet dobro sodelovanje, dobro razumevanje, prijateljstvo med obema državama bo imelo pomembno vlogo," je dejal.

Pričakujeta tudi krepitev migrantskih tokov

Tako Slovenija kot Hrvaška si ne želita, da bi ob tem nastopila še migrantska kriza. "Želimo si, da bi EU tu opravila svoje, na zunanjih mejah. Želimo si, da bi dobro sodelovali in ta problem obvladali do te mere, da ne bi poglobil problemov, ki bodo zadevali socialni in gospodarski položaj naših ljudi," je dejal Pahor.

Predsednika sicer pričakujeta, da se bodo s sproščanjem omejitev gibanja, ki so bile uvedene zaradi covida-19, krepili tudi migrantski tokovi. "Ne Hrvaška ne Slovenija si ne želita, da bi postali žep. Zato potrebujemo skupno evropsko politiko," je dejal Pahor.

Foto: Mediaspeed Po besedah Milanovića bo Hrvaška opravila svojo vlogo in poskušala zaščititi mejo, a bo ob tem "vedno tarča kritik tistih, ki menijo, da so človekove pravice absolutne". "Sam pravim, da so skoraj absolutne in da je določena pravila treba upoštevati," je, po poročanju STA, še dejal hrvaški predsednik.

Pred srečanjem s Pahorjem na Ptuju je Milanović položil venec k spominskemu obeležju v Spominskem parku Dobrava pri Mariboru in se tako poklonil tam pokopanim hrvaškim žrtvam, slovenski predsednik pa je po srečanju položil venec k spominskemu obeležju na Poljani, kjer se je 15. maja pred 75 leti z zadnjimi boji končala druga svetovna vojna.