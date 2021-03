Poslanec Simonovič: Od Carlove in RTV pričakujem opravičilo. Carlova: Od mene ne.

Študij je zaključil 7. decembra 1978 na Visoki šoli za zunanjo trgovino, pridobil je naziv ekonomist. Diploma ima datum 14. februar 1979 in je bila izdana v Zagrebu, je še zapisal v izjavi za javnost, ki jo je naslovil na medije.

Nadalje je opisal dogajanje zadnjih dni

18. 3. 2021 sem prejel klic od novinarke RTV Slovenija. Spraševala me je o moji izobrazbi in hkrati omenjala govorice, da naj ne bi diplomiral na Fakulteti za zunanjo trgovino v Zagrebu in pridobil naziv ekonomist. V pogovoru je od mene zahtevala, da še isti dan predstavim dokaze o svoji izobrazbi. Poskušal sem ji pojasniti, da gre za več kot 40 let stare dokumente, ki jih moram poiskati ter da sem v času njenega klica še na svojem delovnem mestu podpredsednika Državnega zbora. Povedal sem ji, da sem obe stopnji študija končal v skladu s takrat veljavnimi predpisi in da bom dokumente poiskal takoj, ko bo to mogoče. V četrtek, 18. 3. 2021, je namreč potekala 66. izredna seja Državnega zbora, na kateri sem sodeloval in jo tudi vodil.

Še preden sem ji karkoli poslal, je na svojem Facebook profilu zapisala različne objave z namigovanji in sumi, da nisem diplomiral. Isti dan zvečer je po poročilih in na spletni strani RTV SLO že bil objavljen prispevek, poln neresničnih namigovanj brez vsake materialne podlage, katerega izključni namen je bil po mojem mnenju škodovati mojemu dobremu imenu in ugledu. Prispevek TV Slovenija je sprožil plaz enakih vprašanj drugih medijev, ki pa so mi dali priložnost, da dokumente poiščem, in katerim sem pokazal tudi original diplomo, ki jo imam in po kateri so spraševali.

Foto: STA

"Novinarka je ravnala neetično in neprofesionalno"

Poslanec je objavo novinarke Eugenije Carl, da ni diplomiral in da nima izobrazbe, preden je sploh dobil možnost, da dokaže nasprotno, označil za neprofesionalno, neetično, meni pa, da meji na kaznivo dejanje.

"Novinarka je glede na navedeno pri pripravi prispevka ravnala neetično in neprofesionalno, saj meni kot 'obtoženemu' potencialne goljufije pri študiju ni dala konkretne priložnosti in časa, da z originalnimi listinami dokažem, da je moja navedena izobrazba resnična in opravljena v skladu s takrat veljavnimi predpisi. Označila me je za prevaranta in goljufa," je še zapisal poslanec, ki trdi, da je novinarka RTV posegla globoko v njegovo dostojanstvo.

Gre za elegantno prelaganje odgovornosti na nekoga tretjega

"Resno preverjanje dejstev pred objavo, sklepam, za novinarko ni bilo pomembno. Očitno viri informacij niso pomembni, novinarka lahko objavi neresnice in se nato izgovarja, da ni kriva, češ, takšno informacijo je pač imela. Elegantno prelaganje odgovornost na nekoga tretjega," je še dodal.

Prepričan je, da je bilo poročanje namenjeno njegovi diskreditaciji. Nenavadno se mu zdi, da po predložitvi dokumenta oziroma diplome, ki bi moral odpraviti vse dvome, novinarka še vedno nadaljuje z lažnim obsojanjem kljub temu, da dokument iz Ekonomske fakultete v Zagrebu potrjuje, da je diploma verodostojna.

Kot je še navedel Simonovič, je na temo vprašanja skladnosti njegovega objekta s prostorsko zakonodajo v katastrski občini Semedela sprožil ustrezne pravne postopke za zaščito njegovih pravic in pravnega položaja. "Vsi postopki so še v teku in zahtevki so podprti z ustrezno dokumentacijo in strokovnimi mnenji ter odločitvami državnih organov," je še navedel.

Pričakuje javno opravičilo

"Ravnanje novinarke je povsem v nasprotju s kodeksi, ki urejajo ravnanje novinarjev. Znižuje ugled novinarstva v Sloveniji in ga po nepotrebnem dodatno obremenjuje s političnim ozadjem in 'pisanjem po naročilu'," je še zapisal in dodal, da pričakuje javno opravičilo od novinarke in od RTV Slovenija, ki je objavila prispevke z nepreverjenimi dejstvi v istih objavah in enake dolžine kot škodljivi prispevek. Javno opravičilo pričakuje tudi od urednikov, ki so se odločili v informativne oddaje in na spletne strani vključiti škodljiv prispevek novinarke.

Od nadaljnjih ravnanj novinarke in RTV Slovenija pa je odvisno, ali se bo poslužil pravne poti.

Na socialnem omrežju se je odzvala tudi Carlova: Opravičiti se mora Zagreb