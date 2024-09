Študij za prihodnost, ki odpira vrata v perspektivne poklice

V današnjem svetu, kjer se trg dela hitro spreminja in zahteve po novih kompetencah naraščajo, je izobrazba postala ključ do dolgoročne uspešnosti in stabilnosti. Na ERUDIO visokošolskem središču se tega še kako zavedajo, zato ponujajo programe, ki so zasnovani tako, da študente opremijo s sodobnim znanjem in praktičnimi izkušnjami, ki so nepogrešljive za uspeh na trgu dela. Če želite biti med najkonkurenčnejšimi kandidati v prihodnosti, so programi na ERUDIO odlična izbira, saj vam odprejo vrata v perspektivne poklice, ki bodo v prihodnjih letih še posebej iskani.

Foto: ERUDIO izobraževalni center

Zakaj izbrati študij na ERUDIO?

Programi na visoki šoli ERUDIO so usmerjeni v prihodnost, zlasti na področja, ki bodo v naslednjih desetletjih ključna za gospodarski in družbeni razvoj. Na področjih, kot so gerokineziologija, trajnostni turizem in podjetništvo, se znanja, pridobljena na visoki šoli ERUDIO, nenehno prilagajajo aktualnim globalnim trendom. To pomeni, da bodo diplomanti teh programov pripravljeni na izzive prihodnosti, s čimer si bodo zagotovili konkurenčno prednost na trgu dela.

S tem študijem na visokošolskem središču ERUDIO ne boste pridobili le teoretičnega znanja, temveč vas bomo med prakso pri delodajalcih in interaktivnim online učenjem že med študijem pripravili na vstop v realno delovno okolje.

Kaj ponuja visokošolsko središče Erudio?

Gerokineziologija – postanite strokovnjak na področju gibanja starejših

Staranje prebivalstva je eden največjih izzivov prihodnosti, zato je potreba po strokovnjakih, ki bodo znali delati s starejšimi, v nenehnem porastu. Gerokineziologija je edinstven študijski program, ki združuje znanja o gibanju človeškega telesa s poudarkom na zdravju starejših oseb. Kot diplomant boste delovali na področju promocije zdravja, rehabilitacije in preprečevanja poškodb, kar bo v prihodnje ena najbolj iskanih strokovnih veščin.

Podjetništvo in mednarodno poslovanje – uresničite svoje poslovne ambicije

Za vse, ki sanjate o lastnem podjetju ali pa si želite vstopiti v mednarodni poslovni svet, je ta program popolna izbira. Zajema ključna področja podjetništva, strateškega managementa in mednarodnega poslovanja, s poudarkom na pridobivanju praktičnih izkušenj. Svoje ideje boste že med študijem lahko razvijali v poslovne načrte, kar vam bo dalo prednost pred konkurenti na trgu.

Foto: ERUDIO izobraževalni center

Trajnostni turizem – poklic prihodnosti

Turizem, še posebej trajnostni turizem, je hitro rastoča panoga, ki zahteva prilagajanje novim okoljskim in družbenim razmeram. Če vas zanima, kako upravljati naravno in kulturno dediščino na trajnosten način, in ustvarjati nepozabna turistična doživetja, je to prava pot za vas. Program vam nudi sodobno znanje in omogoča gradnjo kariere v eni najbolj obetavnih panog prihodnosti.

S študijem na naši visoki šoli je zadovoljen tudi vrhunski biatlonec in trener Rok Tršan. Poudarja trud predavateljev, ki si prizadevajo, da bi predali svoje znanje. "Program večinoma poteka preko spleta, kar je še posebej priročno za profesionalne športnike, kot sem jaz, in vse, ki so pogosto odsotni. Z odzivi profesorjev in kakovostjo referatov sem izjemno zadovoljen."

Podiplomski, magistrski programi, druge stopnje za napredne kariere

Visoka šola ERUDIO ponuja tudi podiplomske programe, ki vam omogočajo poglobitev znanja in pridobitev specializacije na izbranem področju.

Podjetništvo in mednarodno poslovanje (magisterij) : S tem programom boste še bolj usposobljeni za prevzemanje vodstvenih vlog in mednarodne poslovne izzive.

: S tem programom boste še bolj usposobljeni za prevzemanje vodstvenih vlog in mednarodne poslovne izzive. Poslovanje in trajnostni turizem (magisterij): Poglobite svoja znanja s področja trajnostnega turizma in postanite vodilni strokovnjak na tem vedno pomembnejšem področju.

Foto: ERUDIO izobraževalni center

Fleksibilnost študija in podpora tehnologije

Na visokošolskem središču ERUDIO razumejo, da so življenjske okoliščine vsakega posameznika različne, zato so programi zasnovani tako, da omogočajo popolno prilagodljivost. Online predavanja, kombinirana s praktičnim delom, omogočajo študentom, da usklajujejo študij z delovnimi obveznostmi, družinskim življenjem ali osebnimi projekti. Ta fleksibilni pristop omogoča študiranje kjerkoli in kadarkoli, kar je še posebej pomembno v današnjem hitrem življenjskem tempu.

Dostop do naprednih študijskih platform vam omogoča, da učinkovito sledite študijskemu procesu, sodelujete z vrstniki in profesorji ter pravočasno oddajate naloge.

Ugodnosti in finančne olajšave

Študij na visoki šoli ERUDIO ne prinaša le znanja, ampak tudi številne ugodnosti. Za vse, ki se hitro odločijo, ponujajo popuste za zgodnje prijave, ugodnosti za družine, športnike in celo za tiste, ki se vračajo po nadaljnje izobraževanje. Na visokošolskem središču ERUDIO se trudijo, da je študij dostopen, zato študentom ponujajo prilagodljive možnosti plačila.

Foto: ERUDIO izobraževalni center

Pripravite se na prihodnost z ERUDIO

Če želite biti med tistimi, ki bodo s svojim znanjem in kompetencami vodili spremembe v prihodnosti, je visoka šola ERUDIO prava izbira za vas. Vabljeni, da se pridružite študentom, ki si že danes gradijo uspešno prihodnost s pomočjo prilagodljivega, kakovostnega in sodobnega izobraževalnega okolja.