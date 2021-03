Simonovič izobrazbo dokazuje s fotografijo diplome, Carlova ni zadovoljna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanec DeSUS Branko Simonovič odločno zavrača navedbe TV Slovenija o vprašljivosti njegove izobrazbe. Kot je včeraj poročala novinarka Eugenija Carl, na spletni strani DZ piše, da ima diplomo zagrebške fakultete za zunanjo trgovino, a tam zatrjujejo, da pri njih ni diplomiral. Simonovič je danes predložil fotografijo diplome in dodal, da je ves dan izgubil za brskanje po papirjih iz sedemdesetih let.

Branko Simonovič je STA poslal fotografijo diplome, s katero zavrača navedbe novinarke TV Slovenija Eugenije Carl in trdi, da ima omenjeno izobrazbo. Ta je včeraj poročala, da ima diplomo zagrebške fakultete, kjer pa po njenih navedbah zatrjujejo, da Simonovič pri njih ni nikoli diplomiral. Dejali so ji, da je sicer opravil 22 izpitov, zadnjega leta 1978.

Kot je poročal Svet na kanalu A, so jim z zagrebške fakultete danes poslali dodatno pojasnilo, s katerim ne izključujejo možnosti, da se je napaka zgodila na njihovi strani, saj da gre za več kot 40 let staro evidenco.

Zagrebška diploma pogoj za vpis na mariborsko univerzo

Višješolska diploma je bila namreč pogoj za nadaljevanje izobrazbene poti Simonoviča v 3. letniku visokošolskega programa ekonomije na mariborski univerzi. Simonovič je tudi za TV Slovenija zatrdil, da je ob vpisu izpolnjeval vse pogoje za vpis. Ni pa se spomnil, ali je predložil diplomo ali samo potrdilo o višješolski izobrazbi.

Simonovič je sicer opozoril, da na fotografiranem dokumentu ni dobro viden vodni žig. Je pa dodal, da doma pregleduje še zaboje papirjev, kjer pričakuje, da sta shranjena tudi indeks in vsa diplomska naloga. Spodaj je fotografija omenjene diplome:

Foto: STA

"Kar se v politiki dogaja zadnje čase, presega vse meje norosti. Kot poslanec sem moral izgubiti ves dan za brskanje po papirjih iz sedemdesetih let," je bil v izjavi za STA oster Simonovič.

Odzvala se je Carlova

Po predložitvi fotografije diplome je mogoče pričakovati, da bi se Carlova zaradi svojega prispevka Simonoviču opravičila oziroma popravila napako, a odločno vztraja pri svojih navedbah. Fotografija diplome je očitno ni prepričala. Na družbenem omrežju Facebook se je odzvala z besedami, da Simonovič ni držal obljube. Pred tem ji je namreč sporočil, da ji bo poslal dokumente, ki bodo ovrgli njeno poročanje za TV Slovenija.

"Je pa STA poslal fotografijo, ki naj bi dokazovala njegovo diplomo. Na njem ni dobro viden vodni žig. Dokler našemu mediju ne pošlje dokumenta (in ne fotografije) ali dovoli vpogleda v original ter pokaže diplome (ki jo menda išče po škatlah), se ne gremo. Šele takrat bomo o avtentičnosti izpraševali dalje. Če je dokument pristen in Simonovič zagrebško diplomo ima, pa bo zanimivo slišati, zakaj so nam odgovorili, da pri njih ni diplomiral. Za zdaj za nas velja uradni odgovor Univerze v Zagrebu," je zapisala Carlova.

Dodala je še, da je zelo pomenljivo, kdo jo je dopoldne klical v zvezi s tem primerom. A imena ni razkrila.

Poslanec DeSUS in podpredsednik državnega zbora Simonovič je zaradi, kot sam pravi, neutemeljenih obtožb že napovedal tožbo. Poudarja, da je šolo v Zagrebu obiskoval in končal ter da je njegova diploma verodostojna. Na podlagi te se je čez nekaj let vpisal tudi na drugo stopnjo Univerze v Mariboru.