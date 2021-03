Univerza: poslanec Simonovič je diplomiral. Carlova ni zadovoljna.

Poslanec DeSUS in podpredsednik državnega zbora Branko Simonovič se je sicer na očitke o pristnosti diplome odzval minuli konec tedna, ko je potrdilo o diplomi tudi pokazal, zdaj pa so pristnost potrdili tudi na Univerzi v Zagrebu, poroča 24ur.com.

Zakaj je prišlo do nejasnosti?

V četrtek je novinarka RTV Eugenija Carl poročala, da na spletni strani DZ piše, da ima poslanec diplomo zagrebške fakultete za zunanjo trgovino, a tam zatrjujejo, da pri njih ni diplomiral. Kasneje so dodali, da gre za dokument izpred 40 let, zato obstaja verjetnost, da njihovi podatki niso točni oziroma bodo verodostojnost Simonovičevega potrdila preverili. Simonovič je v petek predložil fotografijo diplome in dodal, da je ves dan izgubil za brskanje po papirjih iz sedemdesetih let.

Iz Zagreba so danes potrdili, da je diploma, izdana dne 14. februarja 1979, verodostojna. Simonovič je na Fakulteti za zunanjo trgovino zaključil prvostopenjski študij komercialne smeri po programu nekdanje Visoke šole za zunanjo trgovino.

Carlova se ne namerava opravičiti

Na socialnem omrežju se je odzvala Carlova, ki je zapisala: "Vsekakor bodo morali v Zagrebu pojasnit spremembo z NE na DA. In se opravičiti vsem vpletenim. Posebej bizarno je pa to, da imamo poslanca in podpredsednika! državnega zbora, ki v nekaj deh ni sposoben razbliniti očitkov o izobrazbi. Danes je povedal, da diplomo hrani v sefu, da je bil v dneh po objavi na zvezi z zagrebško univerzo in da bo kmalu sklical novinarsko konferenco."