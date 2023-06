Kot se je pošalil, je končno diplomiral, a na žalost njegove "mami Nives in atija Draga to ni tista diploma akademije za glasbo, ki je najverjetneje nikoli ne bom imel (pa čeprav mi manjka zelo, zelo malo)".

Izpita se je udeležil kljub zlomljeni ključnici in bolezni

Da bo kmalu postal sommelier, je Dejan Krajnc razkril že v intervjuju za Siol.net januarja letos. Takrat je povedal, da je, čeprav je iz Laškega in je njegov glavni sponzor Pivovarna Laško, velik ljubitelj vina.

Ob diplomi sommelier master prve stopnje je Krajnc poudaril, da je končno dobil naziv, ki si ga je želel zadnjih nekaj let. "Tekom let se naši kratkoročni in dolgoročni cilji spreminjajo in tudi sanje Dejana v srednji šoli in danes niso niti en odstotek podobne. Čeprav je in bo instrument klarinet na 'lestvici mojih najljubših' zelo visoko uvrščen, pa mi danes kar nekaj stvari, hobijev, ljudi in novih znanj pomeni veliko več. In vsem tem bom namenjal svoj čas," je zapisal ob objavi novice ter dodal, da se je izpita udeležil kljub zlomljeni ključnici in bolezni.

Naziv je pridobil skupaj z najboljšim prijateljem Rokom Deželakom, nastopil pa je tudi na slovesni podelitvi. "Kar te ne ubije, te okrepi. Se vidimo na drugi stopnji," je sklenil.

Dejan Dogaja in njegov najboljši prijatelj Rok Deželak, s katerim sta skupaj postala sommeliera prve stopnje. Foto: Gaja Hanuna

Doma ima vinsko vitrino z vsaj 400 buteljkami kakovostnega vina

V intervjuju za Siol.net je povedal tudi, da ima doma vinsko vitrino, v kateri ima vsaj 400 buteljk kakovostnih vin. "Ne gre za sladka vina, tu govorim samo o suhih vinih. Zelo redka sladka vina so res kvalitetna, malo za namig (smeh, op. p.), ampak tista, ki so, so ponavadi zelo draga. Tako da tista sladka vina, ki se pijejo pogosto in imajo neko povprečno ceno, imajo večinoma le sladkor. Navdušen sem predvsem nad slovenskimi briškimi vini. V kratkem bom postal tudi somelier prve stopnje. Ampak čisto za hobi, nikoli ne reci nikoli, ampak tega nimam namena početi za denar," je pojasnil.

Kot je dodal, se je nad vinom navdušil, ko je začel nastopati "na bolj elegantnih dogodkih". "Vedno me je zanimalo, kakšno vino pijem. Vedno sem ga vohal, poslušal o njem in spraševal. Dejansko me je to tako zanimalo, da sem si rekel, da bom kupil kakšno dobro buteljko in bom poskusil," je povedal. Strast do vina si deli z dobrim prijateljem in "mentorjem", ki se je spomnil umetniškega imena Dejan Dogaja, Janom Plestenjakom. "Njegova vinska, ne vitrina, ampak soba, je precej večja od moje in on je predvsem ljubitelj rdečih vin, zelo redko pije belo vino. Tako da se z Janom tudi o tem veliko pogovarjava, tudi to je ena najina skupna tematika," je še povedal.

Pravi, da je navdušen predvsem nad slovenskimi briškimi vini. Foto: Ana Kovač

Preberite tudi: