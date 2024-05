Trumpov sin Barron bo maturiral na Floridi #foto

Najmlajši sin nekdanjega predsednika Donalda Trumpa in prve dame Melanie Trump, 18-letni Barron Trump, bo v petek maturiral na Oxbridge Academy v Palm Beachu na Floridi, elitni pripravljalni šoli od šestega do dvanajstega razreda. Barrona, ki ga je pred sojem žarometov dolgo ščitila mati Melania, se je na naslovnicah znašel prejšnji mesec, ko se je Donald Trump ogorčeno pritožil, da mu sodnik, ki predseduje njegovemu sojenju, ni dovolil udeležbe na maturantski slovesnosti.

Podelitev diplom poteka na akademiji Oxbridge, vendar je dogodek zasebne narave in velja le s povabilom, poroča The Palm Beach Post.

Kakšne načrte ima Barron v prihodnosti, uradno še niso razkrili, znano pa je, da so Donald in trije njegovi starejši otroci, Donald mlajši, Ivanka in Tiffany, obiskovali Univerzo v Pensilvaniji.

Ga zanima politika?

Barron je bil julija imenovan za enega od floridskih delegatov na republikanski nacionalni konvenciji v Wisconsinu, na kateri bodo njegovega očeta najverjetneje razglasili za predsedniškega kandidata svoje stranke.

A čeprav je Barron dovolj star, da bi novembra glasoval za svojega očeta, ne bo glasoval na konvenciji, kot je bilo napovedano. Iz urada njegove matere so ga namreč kmalu zatem opravičili zaradi prej dogovorjenih obveznosti, da pa je bil 18-letnik zelo počaščen.

Foto: Reuters

Barron William Trump se je rodil 20. marca 2006 in je Trumpov edini otrok s tretjo ženo. Odraščal je v Trump Towerju na Manhattnu in obiskoval gimnazijo Columbia Grammar and Preparatory School v premožnem okrožju. Barron je bil še otrok, ko je Donald Trump novembra 2016 osvojil predsedniški položaj in vstopil v Belo hišo. Čeprav se je udeležil očetove inavguracije januarja 2017, ga je njegova mati v veliki meri varovala pred očmi javnosti in se sprva ni pridružila možu v Washingtonu, temveč se je odločila ostati v New Yorku, da je Barron lahko končal osnovno šolo.

Kasneje je obiskoval škofovsko šolo St. Andrew's, zasebno ustanovo v Potomacu v Marylandu. Ko je oče izgubil predsedniške volitve leta 2020, se je družina preselila na Trumpovo razkošno posestvo Mar-a-Lago na Floridi. Barron se je nato leta 2021 vpisal na bližnjo akademijo Oxbridge, kjer bo diplomiral.